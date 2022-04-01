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Окупанти стріляють із житлових кварталів і крадуть гуманітарну допомогу – Генштаб

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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1 квітня, 19:33
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У ЗСУ розповіли про військову обстановку на 1 квітня
/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Генштабі Збройних сил України розповіли, що відбувається в країні на 37 день війни.

Триває відведення окремих підрозділів з території Київської та Чернігівської областей, а також перегрупування військ ворога, імовірно для створення ударних угруповань на Слобожанському та Донецькому напрямках.

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На тимчасово зайнятих окупантом територіях Запорізької області, у місті Енергодар, на території військової частини Національної гвардії України російські окупанти продовжують утримувати у полоні місцевих жителів. Їх підозрюють в організації проукраїнських акцій та підготовці диверсій проти загарбників. Співробітники ФСБ їх допитують із застосуванням заходів психологічного та фізичного тиску.

Місто Мелітополь тимчасово контролюється військовими та росгвардією ворога. Противник продовжує розміщення серед житлових кварталів артилерійських систем, з яких здійснює обстріл у запорізькому напрямку.

Під час виходу з міста Буча російські окупаційні війська провели мінування цивільних споруд, об'єктів інфраструктури та ділянок місцевості в межах населеного пункту.

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У тимчасово зайнятому ворогом населеному пункті Щастя Луганської області всі спроби окупантів відновити роботу теплоелектростанції, яка зазнала значних пошкоджень внаслідок бойових дій, виявилися марними, адже кваліфіковані фахівці залишили населений пункт.

Пропаганда РФ та "референдум"

У місті Токмак російські окупанти планують провести 4 квітня так званий "референдум". Окупаційна адміністрація вже повідомила про це місцеве населення.

У Станиці Луганській російські загарбники проводять пропагандистські заходи. Працівники окупаційної адміністрації здійснюють роботу з малозабезпеченими сім'ями, які перебувають на обліку у соціальних службах, та роздають так звану "гуманітарну допомогу".

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Окупанти не залишають ідеї запровадити навчальний процес у навчальних закладах за своїми стандартами та російською мовою у квітні 2022 року. Педагогам, які погодяться викладати навчальні предмети, обіцяють грошову винагороду.

Також росіяни намагаються роздати так звану "гуманітарну допомогу" місцевим жителям. При цьому вони крадуть українську гуманітарну допомогу, яка прибуває з міста Запоріжжя.

Окупанти опромінилися в зоні відчуження

За наявною інформацією, на території республіки Білорусь, у Гомельському республіканському науково-практичному центрі радіаційної медицини та екології людини, розміщені нібито поранені військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, які отримали значні дози опромінення під час перебування у Чорнобильській зоні відчуження.

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Полковник Баранюк Володимир - командир 36-ї окремої бригади морської піхоти, яка зараз захищає Маріуполь. Організував кругову оборону міста-героя. Завдяки професійності офіцера українські підрозділи не допустили прориву бойових порядків. За особисту мужність і ефективні дії з відбиття атак ворога отримав звання Герой України.
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