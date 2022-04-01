Оккупанты стреляют из жилых кварталов и воруют гуманитарную помощь — Генштаб

В ВСУ рассказали о военной обстановке на 1 апреля

В Генштабе рассказали о действиях оккупантов в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Генштабе Вооруженных сил Украины рассказали, что происходит в стране на 37-й день войны.

Продолжается отведение отдельных подразделений с территории Киевской и Черниговской областей, а также перегруппировка войск врага, предположительно для создания ударных группировок на Слобожанском и Донецком направлениях.

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На временно занятых оккупантом территориях Запорожской области, в городе Энергодар, на территории воинской части Национальной гвардии Украины российские оккупанты продолжают удерживать пленных из числа местных жителей. Их подозревают в организации проукраинских акций и подготовке диверсий против захватчиков. Сотрудники ФСБ проводят их допросы с применением мер психологического и физического давления.

Город Мелитополь временно контролируется военными и росгвардией врага. Противник продолжает размещение среди жилых кварталов артиллерийских систем, из которых производит обстрелы в запорожском направлении.

При уходе из города Буча российские оккупационные войска провели минирование гражданских сооружений, объектов инфраструктуры и участков местности в пределах населенного пункта.

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Во временно занятом врагом населенном пункте Счастья Луганской области все попытки оккупантов возобновить работу теплоэлектростанции, которая получила значительные повреждения в результате боевых действий, оказались напрасными, ведь квалифицированные специалисты покинули населенный пункт.

Пропаганда РФ и "референдум"

В городе Токмак российские оккупанты планируют провести 4 апреля так называемый "референдум". Оккупационная администрация уже уведомила местное население об этом.

В Станице Луганской российские захватчики проводят пропагандистские мероприятия. Работники оккупационной администрации осуществляют работу с малообеспеченными семьями, состоящими на учете в социальных службах, и раздают так называемую "гуманитарную помощь".

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Оккупанты не оставляют идеи внедрить учебный процесс в учебных заведениях по своим стандартам и на русском языке в апреле 2022 года. Педагогам, которые согласятся преподавать учебные предметы, обещают денежное вознаграждение.

Также, россияне продолжают предпринимать попытки раздачи так называемой "гуманитарной помощи" местным жителям. При этом они присваивают украинскую гуманитарную помощь, прибывающую из города Запорожья.

Оккупанты облучились в зоне отчуждения

По имеющейся информации, на территории республики Беларусь, в Гомельском республиканском научно-практическом центре радиационной медицины и экологии человека, размещены якобы раненые военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации, получившие значительные дозы облучения во время пребывания в Чернобыльской зоне отчуждения.

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