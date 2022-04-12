Російські окупанти в Україні вбили 20 журналістів – список

Національна спілка журналістів опублікувала імена 20 убитих на війні співробітників медіа. Тільки за офіційними даними Офісу генерального прокурора, з початку повномасштабного вторгнення російських окупантів загинуло 18 працівників ЗМІ (станом на 3 квітня).
Про це заявив НСЖУ у Telegram.
Серед загиблих також є представники іноземних ЗМІ. 8 квітня стало відомо про загибель журналіста та письменника Євгена Баля, а 12 квітня – про розстріл співробітника популярного у Чернігові телеканалу "Дитинець", відеоінженера Романа Нежиборця. Це вже 20-та смерть.
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Список убитих військовими РФ журналістів:
- П’єр Закжевськи
- Олександра Кувшинова
- Олександр Литкін
- Павло Лі
- Сергій Пущенко
- Євген Сакун
- Брент Ентоні Рено
- Оксана Бауліна
- Ділєрбек Шакіров
- Віктор Дєдов
- Віктор Дудар
- Лілія Гумянова
- Юрій Олійник
- Олег Якунін
- Максим Левін
- Мантас Кведаравічус
- Сергій Заїковський
- Денис Котенко
- Євген Баль
- Роман Нежиборець
Раніше ми повідомляли, що в Ірпені окупанти розстріляли відомого американського журналіста та режисера Брента Рено.
Також нагадаємо, у Києві під обстрілом загинула російська журналістка, що писала про злочини Росії.