Окупанти вдарили по Харкову ракетами: одна людина загинула, 18 поранено

Російські військові завдали ракетного удару в один із центральних районів Харкова. Через обстріл загинула одна людина, а також поранено 18 жителів міста.
Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
Через ракетний удар 18 людей травмувалися. Їх госпіталізували до медичних закладів. Також 1 особа загинула на місці.
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Наразі на місці працюють рятувальники у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.
"Прошу мешканців бути дуже обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги", – йдеться у повідомленні.
На Харківщині окупанти розстріляли евакуаційний автобус – є загиблі та поранені
Через загибель семи людей внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів у Харківській області розпочато розслідування.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
"14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).