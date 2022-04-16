Окупанти вдарили по Харкову ракетами: одна людина загинула, 18 поранено

Поранених доправили до медичних закладів. Через обстріл постраждали 18 городян

На місці працюють рятувальники / Колаж "Сьогодні"

Російські військові завдали ракетного удару в один із центральних районів Харкова. Через обстріл загинула одна людина, а також поранено 18 жителів міста.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Через ракетний удар 18 людей травмувалися. Їх госпіталізували до медичних закладів. Також 1 особа загинула на місці.

Наразі на місці працюють рятувальники у посиленому режимі, щоб ліквідувати наслідки.

"Прошу мешканців бути дуже обережними! Як бачимо, ворог збільшив інтенсивність атак на житлові квартали. Не нехтуйте сигналами тривоги", – йдеться у повідомленні.

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На Харківщині окупанти розстріляли евакуаційний автобус – є загиблі та поранені

Через загибель семи людей внаслідок обстрілу евакуаційних автобусів у Харківській області розпочато розслідування.Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

"14 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли евакуаційні автобуси з мирними жителями у смт Борова Ізюмського району. За попередніми даними, загинули 7 людей. Ще 27 людей отримали поранення", – йдеться у повідомленні.