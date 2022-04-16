Страна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua
СЕГОДНЯ Страна Подробности

Оккупанты ударили по Харькову ракетами: один человек погиб, 18 ранены

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор Украина Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 апреля, 14:35
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Раненых доставили в медицинские учреждения. Из-за обстрела пострадали 18 горожан
На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"
На месте работают спасатели / Коллаж "Сегодня"

Российские военные нанесли ракетный удар в один из центральный районов Харькова. Из-за обстрела погиб одни человек, а также получили ранение 18 жителей города.

Об этом сообщает глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Реклама

Из-за ракетного удара 18 человек травмировались. Их госпитализировали в медицинские учреждения. Также 1 человек погиб на месте.

Сейчас на месте работают спасатели в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия.

"Прошу жителей быть очень осторожными! Как видим, враг увеличил интенсивность атак на жилые кварталы. Не пренебрегайте сигналами тревоги", – говорится в сообщении.

Реклама

В Харьковской области оккупанты расстреляли эвакуационный автобус – есть погибшие и раненные

Из-за гибели семи человек в результате обстрела эвакуационных автобусов в Харьковской области начато расследование. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

"14 апреля 2022 года российские военнослужащие обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района. По предварительным данным, погибли 7 человек. Еще 27 человек получили ранения", – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Реклама

Ранее мы писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-лиз для Украины
Больше
Украинцы за границей
Узнать!
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Рупор Кремля
Путинисты🤬
Санкции против оккупанта
Больше санкций
Наши деньги
Больше новостей
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 11:00 16 апреля
1
Личный состав 20100
Личный состав
2
Самолеты 163
Самолеты
3
Вертолеты 145
Вертолеты
4
Танки 762
Танки
5
ББМ 1982
ББМ
6
Артиллерия 371
Артиллерия
7
Средства ПВО 66
Средства ПВО
8
РСЗО 125
РСЗО
9
Цистерны ГСМ 76
Цистерны ГСМ
10
БПЛА 138
БПЛА
11
Катера 8
Катера
12
Транспорт 1458
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Наши ангелы-хранители

Старший лейтенант Бондарук Виталий – офицер ВСУ, родом из Прикарпатья (с. Княжелука, Долинский район, Ивано-Франковская обл.). Погиб при обороне Киева, вступив в бой с превосходящими силами противника. Вместе со своим подразделением задержал врага, что дало возможность украинским войскам занять удобную позицию для контрнаступления. За личное мужество получил звание Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Налоги
Кто больше всего пополняет бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бизнес-изоляция
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
27,37
-
-
39,49
-
-
33,79
37,40
29,29
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
28,98
-
33,50
37,50
-
Надежный тыл
Помочь Героям!
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

40448.81

Binance Coin (BNB)

416.07

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

112.32

Theta (THETA)

3.04

Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.8

Советы военных
Вас взяли в плен. Что делать?
Узнать!
Остались дома
Жители Киева
Директор финансовой компании Наталья
Директор финансовой компании Наталья
Су-шеф и официант Катерина
Су-шеф и официант Катерина
Актриса театра и кино Анна
Актриса театра и кино Анна
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Студентка 5-го курса физиологии Ирина
Художники-литографы Тарас и Нина
Художники-литографы Тарас и Нина
1 /2
Проект The New York Times
Охота на оккупанта
Куда писать, если увидели вражескую технику
Помочь армии

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Страна
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять