Окупанти вдарили по житлових кварталах Харкова, є загиблі

Через численні обстріли у Харкові всю ніч гасили пожежі

У Харкові назвали кількість загиблих від обстрілів за добу / Фото: Колаж: Сьогодні

За минулу добу в Харкові внаслідок обстрілів окупантами житлових кварталів загинули п'ятеро людей і ще 17 отримали поранення.

Про це повідомив глава Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов на каналі Україна "24" в ефірі всеукраїнського марафону.

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На запитання, як минула ніч у Харкові, Синєгубов відповів:

"У нас знову були обстріли з реактивних систем залпового вогню і з артилерії. Знову Салтівка, Північна Салтівка, район Нові Доми, також історичний центр міста Харкова. Ми уточнюємо дані, які ми мали за добу. В нас за добу п'ять загиблих, на жаль, і 17 людей отримали поранення".

Глава Харківської ОВА додав, що місцеві підрозділи ДСНС вночі працювали в посиленому режимі – гасили 17 випадків пожеж, які сталися внаслідок ворожих обстрілів.

Офіс генпрокурора розпочав розслідування через обстріл Харкова

18 квітня російські окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Під обстрілом загинули чоловік та жінка.

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За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).