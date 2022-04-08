Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС та унікальну лабораторію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 квітня, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Залишки надбання української науки опинилися у сміттєвому контейнері
Чорнобильська станція місяць була під владою окупантів / Колаж "Сьогодні"
Чорнобильська станція місяць була під владою окупантів / Колаж "Сьогодні"

Крім знищення матеріальних цінностей російські окупанти з армії Володимира Путіна також розправлялися ще й з документами. Так сталося із багаторічним архівом, який Україна збирала на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомила Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на своїй телеграм-сторінці.

Реклама

Що відомо

"Це все, що залишилося від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиліттями, якась курва просто викинула на смітник", – повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота. Він також додав фото із залишками архіву у сміттєвому контейнері.

В "Енергоатомі" також повідомляють, що практично всі офісні приміщення у будинках у зоні ЧАЕС були суттєво пошкоджені, розбиті та повністю розкрадені. Окупанти вкрали не лише майно держпідприємств, а й особисті речі працівників.

Реклама

Лабораторія

"Розграбовано та знищено в Чорнобилі сучасну аналітичну лабораторію вартістю 6 млн євро. Вона була унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями і могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також стадії досліджень та розробки технологій", – наголошується в повідомленні.

Відвідувати Чорнобильську зону і перебувати в ній поки що вкрай небезпечно, зазначають фахівці через наслідки перебування там російських збройних формувань. Є великі радіаційні ризики, вибухові загрози та логістичні перешкоди.

Зона під окупацією

  • Раніше повідомлялося, що втікаючи із Чорнобильської зони наприкінці лютого окупанти прихопили із собою кавоварки, чайники та багато інших предметів. Також вороги погрожували забрати працівників із собою до Білорусі.
  • На Ютубі з'явився ролик, що по собі залишили окупанти навколо ЧАЕС і як вони перекопали так званий Рудий ліс. Ці кадри доводять, що російські солдати не залишили собі шансів не отримати опромінення.
  • Після себе безголові окупанти залишили бардак, зламані сейфи, розграбовані лабораторії, про що розповіли журналістам працівники атомної енергокомпанії.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 10:00 6 квітня
1
Особовий склад 19000
Особовий склад
2
Літаки 150
Літаки
3
Гелікоптери 135
Гелікоптери
4
Танки 700
Танки
5
ББМ 1891
ББМ
6
Артилерія 333
Артилерія
7
Засоби ППО 55
Засоби ППО
8
РСЗВ 108
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 112
БПЛА
11
Катери 7
Катери
12
Транспорт 1361
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Ілона Куровська - волонтер, екс-директор Інституту законодавства ВРУ, доктор юридичних наук. З початку війни активно допомагала людям в найгарячіших точках Київщини: ризикуючи життям, розвозила їжу, ліки і все необхідне. Під час однієї з волонтерських місій потрапила під обстріл окупантів і загинула. Їй було 45 років.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Максим – 11-річний переселенець із міста Покровськ (Донбас). Переїхавши до Чернівців, хлопець вирішив допомогти мамі та українським військовим. Він написав оголошення про те, що хоче працювати: і зараз носить людям воду, виносить сміття, вигулює домашніх тварин… А вони йому платять – хто скільки може. Він із мамою вже вирішили, що все зароблене віддадуть на потреби армії.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
33,00
33,00
-
-
33,50
33,40
-
-
33,52
33,43
-
-
33,52
33,38
-
-
33,52
33,43
-
-
34,00
33,00
-
-
-
33,38
-
-
-
-
-
-
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

43684.67

Binance Coin (BNB)

431.19

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

113.66

Theta (THETA)

3.57

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

31.92

Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти