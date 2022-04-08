Окупанти знищили архів Чорнобильської АЕС та унікальну лабораторію

Залишки надбання української науки опинилися у сміттєвому контейнері

Чорнобильська станція місяць була під владою окупантів / Колаж "Сьогодні"

Крім знищення матеріальних цінностей російські окупанти з армії Володимира Путіна також розправлялися ще й з документами. Так сталося із багаторічним архівом, який Україна збирала на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомила Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" на своїй телеграм-сторінці.

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Що відомо

"Це все, що залишилося від наших чорнобильських документів та архівів. Те, що ми збирали десятиліттями, якась курва просто викинула на смітник", – повідомив голова Громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Олександр Сирота. Він також додав фото із залишками архіву у сміттєвому контейнері.

В "Енергоатомі" також повідомляють, що практично всі офісні приміщення у будинках у зоні ЧАЕС були суттєво пошкоджені, розбиті та повністю розкрадені. Окупанти вкрали не лише майно держпідприємств, а й особисті речі працівників.

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Лабораторія

"Розграбовано та знищено в Чорнобилі сучасну аналітичну лабораторію вартістю 6 млн євро. Вона була унікальним комплексом з потужними аналітичними можливостями і могла надавати послуги на будь-якому етапі поводження з радіоактивними відходами, а також стадії досліджень та розробки технологій", – наголошується в повідомленні.

Відвідувати Чорнобильську зону і перебувати в ній поки що вкрай небезпечно, зазначають фахівці через наслідки перебування там російських збройних формувань. Є великі радіаційні ризики, вибухові загрози та логістичні перешкоди.

Зона під окупацією