Окупанти знищили кілька туристичних об'єктів на Одещині, є постраждалі

На місці триває розбір завалів

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Одеській області. / Фото: Колаж: Сьогодні

В оперативному командуванні "Південь" заявили, що російські окупанти завдали чергового ракетного удару по Одещині.

Про це повідомила Одеська міська рада в Telegram.

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Удар по Одещині

"Три ракети типу "Кинджал" випущено з літака стратегічної авіації Ту-22. Зафіксовано влучання в об'єкти туристичної інфраструктури. Зруйновано п'ять будівель", – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, пожежу було ліквідовано. Постраждали дві особи, які доставлені в лікарню.

Крім цього, триває розбір завалів, з-під яких врятовано собаку. На місці працює слідчо-оперативна група Нацполіції.

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Нагадаємо, в Одесі через ракетний удар, який було завдано 7 травня, постраждали 252 квартири. На території багато вибитого скла та рам.

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