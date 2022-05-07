Ракетний удар по Одесі спричинив масштабну пожежу: фото і відео

Внаслідок обстрілу Одеси крилатими ракетами 7 травня виникла масштабна пожежа, до ліквідації якої були долучені понад півсотні вогнеборців.
Пр оце повідомляє в Facebook Головне управління ДСНС України в Одеській області.
"Одеські вогнеборці ліквідували пожежу, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу по Одесі. Сьогодні, об 14:29, до Служби порятунку надійшло повідомлення, про те, що через влучення крилатих ракет – виникла пожежа. Рятувальники працювали за підвищенним рангом виклику, так як була загроза розповсюдження вогню. О 15:27 пожежу було ліквідовано на площі 900 м². Загиблих та постраждалих немає", – розповіли в ДСНС.
Також у відомстві зазначили що від ДСНС залучались 12 одиниць техніки та 61 вогнеборець.
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Окупанти випустили ракети по Одесі та області
Російські окупанти крилатими ракетами 7 травня завдали удару по Одещині.
Як повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук ракет було шість, удар був завданий зі стратегічної авіації.
"4 ракети влучили в об'єкт інфраструктури. 2 ракети влучили у зруйновану раніше злітно-посадкову смугу. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – розповів він.
6 травня російські окупанти теж обстрілювали ракетами Одеську область, але спрацювала протиповітряна оборона.
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк повідомив , що російські війська активно готуються до атаки на Одесу.
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