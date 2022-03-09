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Окупанти пішли в запій: СБУ повідомила про великі проблеми армії РФ

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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9 березня, 18:51
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Ворог деморалізований і тому взявся за "споконвічно російський звичай" – пиячити
Російські окупанти деморалізовані і почали пиячити. Фото: колаж "Сьогодні"
Російські окупанти деморалізовані і почали пиячити. Фото: колаж "Сьогодні"

У російських окупантів в Україні почалися серйозні проблеми із забезпеченням. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України, яка перехопила телефонну розмову військовослужбовця РФ з дружиною, під час якого загарбник скаржиться, що про нього та його товаришів по службі забуло керівництво.

Зазначається, що військовий служить у роті забезпечення, що постачає ресурси для окупантів, які просуваються вглиб України.

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"Посада моя – їх забезпечувати. Але нас, мою роту, не забезпечує ніхто. Нас забули з Великої землі. Там, де ось ці пі*а*аси сидять, вони забули, що нас сюди штовхнули. Нам сюди не возять, нам доводиться тут здобувати це все", – сказав військовий, по голосу якого чути, що він у нетверезому стані.

Окупант зізнається, що кинуті напризволяще солдати займаються мародерством.

"Ми бомбимо ферми, бомбимо елеватори, качаємо паливо", – каже він.

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На записі чути, що в розмову втручається ще один військовий, котрий, судячи з голосу, п'яний як чіп".

У СБУ також звернули увагу на стан окупантів.

"Зараз ворог деморалізований і саме тому взявся за "споконвічно російський звичай" – пиячити", – зазначили у пресцентрі української спецслужби.

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Зазначимо, що підрозділи забезпечення – частина армії, яка ресурсно підтримує активні бойові частини. Без забезпечення подальший наступ неможливий.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що під час бойових дій в Україні російські окупанти масово займаються мародерством на тимчасово зайнятих територіях. Загарбники зламують банківські сейфи, спустошують продуктові магазини, відбирають у мирних жителів їжу, одяг, електротехніку та навіть грабують церкви.

Також ми поінформували, що Верховна Рада України ухвалила зміни до Кримінального кодексу, які передбачають жорсткість покарання за мародерство. Відповідний законопроєкт №7124 було розглянуто 3 березня на пленарному засіданні Ради.

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