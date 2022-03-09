Оккупанты ушли в запой: СБУ сообщила о больших проблемах армии РФ

Враг деморализован и поэтому взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать

Российские оккупанты деморализованы и начали пьянствовать. Фото: коллаж "Сегодня"

У российских оккупантов в Украине начались серьезные проблемы с обеспечением. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, перехватившей телефонный разговор военнослужащего РФ с супругой, во время которого захватчик жалуется, что о нем и его сослуживцах забыло руководство.

Отмечается, что военный служит в роте обеспечения, поставляющей ресурсы для оккупантов, которые продвигаются вглубь Украины.

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"Должность моя – их обеспечивать. Но нас, мою роту, не обеспечивает никто. Нас забыли с Большой земли. Там, где вот эти пи*а*асы сидят, они забыли, что нас сюда пхнули. Нам сюда не возят, нам приходится здесь добывать это все", – сказал военный, по голосу которого слышно, что он находится в нетрезвом состоянии.

Оккупант признается, что брошенные на произвол судьбы солдаты занимаются мародерством.

"Мы бомбим фермы, бомбим элеваторы, качаем топливо", – говорит он.

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На записи слышно, что в разговор вмешивается еще один военный, который, судя по голосу, "в стельку пьяный".

В СБУ также обратили внимание на состояние оккупантов.

"Сейчас враг деморализован и именно поэтому взялся за "исконно русский обычай" – пьянствовать", – отметили в пресс-центре украинской спецслужбы.

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Отметим, что подразделения обеспечения – это часть армии, которая ресурсно поддерживает активные боевые части. Без обеспечения дальнейшее наступление невозможно.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что во время боевых действий в Украине российские оккупанты массово занимаются мародерством на временно занятых территориях. Захватчики взламывают банковские сейфы, опустошают продуктовые магазины, отбирают у мирных жителей еду, одежду, электротехнику и даже грабят церкви.

Также мы информировали, что Верховная Рада Украины приняла изменения в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение наказания за мародерство. Соответствующий законопроект №7124 был рассмотрен 3 марта на пленарном заседании Рады.