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Окупанти в Енергодарі озвіріли після того, як партизани підірвали їхню маріонетку

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23 травня, 07:11
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"Мер" окупованого міста потрапив в лікарню разом зі своїми охоронцями
Зрадник Андрій Шевчик потрапив в лікарню після замаху.
Зрадник Андрій Шевчик потрапив в лікарню після замаху. / Фото: Колаж: Сьогодні

Самопроголошений голова "народної адміністрації" Енергодара Андрій Шевчик отримав поранення внаслідок вибуху, що стався в під’їзді будинку, де проживає його матір. Під час вибуху ніхто з жителів будинку не постраждав. Це означає, що партизани чекали саме на колаборанта і вдарили точно та прицільно саме по ньому.

Про таке повідомила Запорізька обласна військова адміністрація.

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Пілся вибуху зрадник, а також його охоронці доставлені до лікарні із травмами різного ступеню.

Окупанти шукають партизанів по всьому місту

Росіяни провели обшуки у під’їзді, де трапився вибух. Також окупанти шукали червону Audi та двох молодиків, посилили огляд на блокпостах. Крім того, до 24 травня всіх автовласників змушують зняти тонування з машин. В іншому разі погрожують штрафами.

Варто зазначити, що колаборанти чинять свавілля в усіх окупованих містах. Зокрема, у Бердянську окупанти намагаються загарбати місцевий бізнес та поділити між собою та колаборантами. Власники кафе та ресторанів, які покинули місто і відмовилися від співпраці з ворогом, залишилися без свого майна: росіяни вирішили його забрати на користь так званої "адміністрації міста". Відтак заклади були передані в управління колаборантам.

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Що відомо про діяльність "мера" Енергодара

Депутат міської ради Енергодару від партії "ОПЗЖ" Андрій Шевчик заявив, що очолить нову "раду самоорганізації міста". При цьому мер Дмитро Орлов зазначив, що орган є нелегітимним.

За словами Андрія Шевчика, "рада" створена з метою комунікації містян, "які хочуть створити нормальні умови для життя в Енергодарі". Він зазначив, що орган має відповідати за регулювання торговельної діяльності та ціноутворення, координацію комунальних служб, взаємодію підприємців та забезпечення медикаментами.

Дмитро Орлов заявив, що "рада" не має жодного стосунку до юрисдикції України.

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