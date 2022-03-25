В Ізюмі з окупантами почали співпрацювати колишні міліціонери та ексмер

Колаборанти дезінформують людей, що Київ здано Росії

Колишній мер Ізюма вибирався у 2009 році від "Партії Регіонів" / Колаж "Сьогодні"

У частково зайнятому російськими окупантами місті Ізюмі Харківської області зафіксовано факти зради України. Серед колаборантів опинилися колишні працівники міліції міста, а також ексмер Олександр Божков ("Партія регіонів").

Про зраду повідомив міський голова Ізюма Валерій Марченко та начальник відділу міської ради Максим Стрельник.

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Державна зрада

"В самому місті зараз відбувається злочин! Державна зрада! Депутати Анатолій Фомічевський і Юрій Козлов, разом з колишнім працівником міліції Владиславом Соколовим та ексмером Олександром Божковим розпочали співпрацю з російськими окупантами. Вони надають ворогам інформацію про розташування військ ЗСУ, доносять інформацію про місцевих активістів, підприємців, військовослужбовців ТрО та членів їхніх сімей. Збирають персональні дані людей, які залишилися в місті, під видом видачі "гуманітарної допомоги". Також вони свідомо дезінформують ізюмчан, які знаходяться в місті без жодних засобів зв’язку, про те, що, начебто, державна і міська влада здала Київ, Харків та Ізюм і закликають всіх, хто знаходиться в блокадному місті, співпрацювати з російськими окупантами", – сказав у своєму відеозверненні Валерій Марченко.

Міський голова звернувся до представників правоохоронних органів з офіційною заявою про скоєння організованою групою осіб в Ізюмі злочину, передбаченого ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Державна зрада).

"В цей важкий час для нашої країни і нашої громади, коли ізюмчани мужньо протистоять російським окупантам в повній ізоляції і блокаді, ми не можемо допустити, щоб зграя місцевих колаборантів завадила нашому спротиву ворогу. Тому всі вони Фомічевський Анатолій,Козлов Юрій,Соколов Владислав,Божков Олександр будуть якнайскоріше покарані", – зазначив Марченко.

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Колаборанти