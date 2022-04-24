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Окупанти в Харківській області впроваджують свій зв'язок і розрахунок рублями – розвідка

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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24 квітня, 15:46
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Також напружена ситуація з доступом до питної води
Військовослужбовці РФ та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення.
Військовослужбовці РФ та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення. / Фото: Колаж: Сьогодні, Ракурс

На окупованих російськими військовими територіях Харківської області розгортається широкий волонтерський рух. Соціально-побутова ситуація дуже складна.

Про це повідомило в Telegram Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

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Яка ситуація

"У Великобурлуцькому районі волонтери розносять по домівках харчові продукти та необхідні ліки для малозабезпечених осіб. Для цього волонтери самостійно збирають кошти, принципово відмовляючись від російської "допомоги", – вказали в розвідці.

Водночас у Куп’янському районі, де відсутнє водопостачання, волонтери організували доставляння технічної води для людей похилого віку. Ситуація з доступом до питної води залишається вкрай напруженою.

"Упродовж 21-23 квітня російські військовослужбовці відбирали у місцевих мешканців генератори для використання у власних цілях. Водночас окупанти висловлюють здивування активністю та самоорганізацією українців у тимчасово окупованих районах Харківської області. За їхніми словами: "У Росії все було б інакше. Ніхто б не займався волонтерством", – йдеться в повідомленні.

Крім цього, стало відомо, що російські військовослужбовці та співробітники ФСБ намагаються деморалізувати місцеве населення, поширюючи інформацію, що начебто "Україна вимкнула електропостачання населених пунктів", а "Харків вже майже окупований росіянами".

"Одночасно окупанти посилюють контроль за телефонними та інтернет-мережами. Зокрема, в Харківській області встановлюється обладнання російського мобільного оператора "Мегафон". Впроваджується розрахунок російськими рублями, а місцеве населення агітують виїжджати до РФ для здійснення покупок товарів та ліків", – вказали в розвідці.

Нагадаємо, Головне управління розвідки також повідомило, що російські крилаті ракети оснащені електронікою, розробленою в 60-х роках минулого століття. Українські експерти зробили аналіз систем наведення та навігації крилатих ракет типу Х-55, а також їх модифікацій Х-555 та Х-101.

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Гелікоптери
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Танки 873
Танки
5
ББМ 2238
ББМ
6
Артилерія 408
Артилерія
7
Засоби ППО 69
Засоби ППО
8
РСЗВ 147
РСЗВ
9
Цистерни ГММ 76
Цистерни ГММ
10
БПЛА 182
БПЛА
11
Кораблі/катери 8
Кораблі/катери
12
Транспорт 1557
Транспорт
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ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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