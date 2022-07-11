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Окупанти випустили чотири ракети по Одеській області: деталі

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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11 липня, 12:24
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Інформація про постраждалих уточнюється
Одна з випущених окупантами ракет потрапила в будівлю
Одна з випущених окупантами ракет потрапила в будівлю / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

Російські загарбники завдали чергового ракетного удару по Одеській області. Наразі відомо про випущені окупантами чотири ракети з літаків над тимчасово окупованим Кримом.

Про це повідомив у Telegram заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

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Деталі

"Випустили чотири ракети з літаків над окупованим Кримом. Одна з ракет влучила у будівлю", – написав він.

Водночас інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Удар по Харкову

Сьогодні, 11 липня, в Харкові лунають потужні вибухи. Очевидці повідомляють про кілька прильотів у різних районах міста та сильну пожежу на місці ударів.

Харківська міськрада повідомила в Telegram, що у зв'язку з обстрілами тимчасово зупиняється рух Салтівської лінії метрополітену. Водночас заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомив, що сьогодні о 10:20 у місті було завдано ракетного обстрілу. Попередньо окупанти використовували РСЗВ "Смерч", зафіксовано 10 ракет.

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Раніше ми писали, що зросла кількість жертв внаслідок обстрілу житлового будинку в Часовому Яру в Донецькій області – з-під завалів дістали тіла 18 людей. Також в Інституті вивчення війни повідомили про загрозливі плани РФ на Бахмут.

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