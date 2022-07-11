Оккупанты выпустили четыре ракеты по Одесской области: детали

Информация о пострадавших уточняется

Одна из выпущенных оккупантами ракет попала в здание / Фото: Укринформ, Коллаж: Сегодня

Российские захватчики нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Пока известно о выпущенных оккупантами четырех ракетах из самолетов над временно оккупированным Крымом.

Об этом сообщил в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Реклама

Подробности

"Выпустили четыре ракеты из самолетов над оккупированным Крымом. Одна из ракет попала в здание", – написал он.

В то же время информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Удар по Харькову

Сегодня, 11 июля, в Харькове раздаются мощные взрывы. Очевидцы сообщают о нескольких прилетах в разных районах города и сильном пожаре на месте ударов.

Харьковский горсовет сообщил в Telegram, что в связи с обстрелами временно останавливается движение Салтовской линии метрополитена. В то же время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что сегодня в 10:20 по городу был нанесен ракетный обстрел. Предварительно оккупанты использовали РСЗО "Смерч", зафиксировано 10 ракет.

Реклама

Раньше мы писали, что возросло количество жертв в результате обстрела жилого дома в Часовом Яру в Донецкой области – из-под завалов извлекли тела 18 человек. Также в Институте изучения войны сообщили об угрожающих планах РФ на Бахмут.