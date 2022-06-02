Окупанти взяли в заручники дітей в інтернатах Херсонської області

На Херсонщині окупанти заблокували евакуацію дітей

Окупанти заблокували гуманітарний коридор з Херсонської області / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанті не дали вивезти жодну дитину з Херсонської області, також не дали жодного гумкоридора. Багато дітей в інтернатах потребують спеціального догляду, але владі окупованих територій все одно. Про це Радіо Свобода "Новини Приазов'я" розповів голова Херсонської ОВ Геннадій Лагута.

"Коли окупант не дав жодного гуманітарного коридору на вивезення дорослих, ми робили велику роботу, щоб вивезти інтернати. Знаю точно, і можу відповідально заявити: там не дали вивезти жодну дитину з Херсонської області. Навіть для дітей не дали", – розповів. розповів голова Херсонської ОВА.

За його словами, надійшла інформація про те, що в Олешківському інтернаті дуже складна ситуація, дітям-інвалідам, які там, потрібен особливий догляд.

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"Про херсонські інтернати, про новокаховське, каховське (є інформація. – Ред.), але про вивезення таких дітей (за межі Херсона) – можливо, просто не знаю, можливо, це відбувалося вночі у напрямку Криму", – сказав він.

Також Лагута зазначив, що всі спроби домовитися про евакуацію дітей – безрезультатні, крім того, українцям вони пропонують виїжджати через окупований Крим до Росії, Грузії тощо, а іншого шляху залишити Херсон – немає.

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