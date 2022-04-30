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Оточення Путіна може зірвати "референдум" на Херсонщині — Гармаш

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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30 квітня, 19:48
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Росія буде більш зацікавлена в переговорах, ніж Україна
Гармаш дав оцінку переговорному процесу між Україною і Росією/Фото: колаж: "Сьогодні"
Гармаш дав оцінку переговорному процесу між Україною і Росією/Фото: колаж: "Сьогодні"

Зеленський погрожує Путіну. Переговорний процес не дадуть зупинити соратники російського президента.

Про це журналіст Сергій Гармаш розповів ведучим каналу "Україна 24" Людмилі Добровольській і Максиму Сікорі в ефірі національного телемарафону.

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Деталі

Сергій Гармаш зіронізував щодо своїх колишніх прогнозів про ймовірність повномасштабної війни в Україні, журналіст давав на це 5%:

"Я не помилився, в нас же немає повномасштабної війни. В нас є "спецоперація" Росії. Просто вона спочатку зайшла чомусь з Києва. Потім Путін побачив, що Гармаш був правий і не варто йти на Україну, тому що її всю не проковтнеш. Тому він пішов на Донбас, як я й казав – що буде загострення на Донбасі. Тобто я думаю, що я більш об'єктивно оцінював ситуацію, більш реалістично, ніж Путін, якому доповідали, що його чекають тут, якому доповідали, що в нас немає армії".

Наразі Гармаш дав оцінку переговорному процесу між Україною і Росією. Журналіст скептично ставиться до дипломатичного процесу, який зараз відбувається:

"Я розумію, що це саме дипломатичний процес, що інтереси сторін у цьому процесі змінюються відповідно до змін ситуації на фронті. Я думаю, що якщо спочатку Україна була більш зацікавлена в цій дипломатії, ніж Росія, то зараз, мабуть, Росія буде більш зацікавлена в цій дипломатії, ніж Україна".

Така ситуація складається, на думку Гармаша, через те, що російські воєнні ресурси, насамперед економічні, поступово вичерпуються. Тоді як українські воєнні ресурси, після американського ленд-лізу і Рамштайну, навпаки, збільшуватимуться.

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"Тому я думаю, коли наш президент каже, що у разі проведення якогось там "референдуму" на Херсонщині ми можемо піти з переговорів, то це вже не просто слова – це погроза Росії. Може, цю погрозу ще не зовсім сприймає пан Путін, який, я не впевнений, що і зараз має об'єктивну картину того, що відбувається в цій війні. Але його оточення, думаю, більш реалістично на ці події дивиться, на цю реальність. Я припускаю навіть те, що будуть спроби саботувати його наміри проводити якісь "референдуми" на Херсонщині", — зазначив Гармаш.

Журналіст висловив переконання, що росіяни, які зіткнулися з реальністю в Україні, зокрема військові, які перебувають зараз на тій же Херсонщині, розуміють, що їм ці переговори якраз можуть і знадобитися. Це буде в той момент, коли росіянам буде вже дуже важко.

Зеленський порадив Росії не "гратися в референдум"

Проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях України не буде визнане світом і лише ускладнить переговори між двома країнами.

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"Вважаю, що силою не можна приєднувати і не вдасться приєднати ту чи іншу нашу територію", – наголосив президент України Володимир Зеленський.

Він нагадав, що в окупованих містах українці виходили на протести проти озброєних російських окупантів.

"Це (псевдореферендум. – Ред.) нічого не дасть, окрім того, що це ще одне ускладнення імовірних, вже хоч якихось імовірних перемовин України та Росії... Мені здається, що це ускладнення будь-яких перемовин", – зазначив Зеленський.

За його словами, нині до Росії є питання гуманітарного характеру щодо розблокування людей, також є питання економічного характеру щодо продовольчої безпеки та розблокування морських шляхів.

"Багато питань. Якщо хочеться все це ускладнювати вже для всієї Європи та світу, то можна продовжувати гратися в ці референдуми, які не дадуть жодного результату – ані поточного, ані історичного", – резюмував глава держави.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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