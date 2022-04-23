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Арестович про "референдум" на Херсонщині: Путіну прилетить по лисій голові

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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23 квітня, 10:17
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Радник голови ОП розповів, що чекає на Росію у відповідь на нові спроби анексувати українську територію
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Про наслідки спроб Росії провести "референдуми" на окупованих територіях на півдні України, зокрема у Херсонській області, розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович у інтерв'ю на Youtube-каналі "Фейгін LIVE". Наміри.

"Їх ніхто не визнає. Сама спроба анексії просто додасть санкцій (проти Росії — ред.) або прискорить їх прийняття і ленд-ліз. Це всі кроки, спрямовані на подальшу політичну ескалацію. Визнання якоїсь "народної республіки" або "Таврійської губернії" Росії — це анексія та політична ескалація, на яку піде негайна відповідь Заходу", — сказав він.

За словами Арестовича, Захід перестав боятися Росії та більше почав загрожувати.

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"Вікторія Нуланд чітко сказала: трансатлантична спільнота передала Путіну, що у разі спроби використання ядерної зброї або інших видів ескалації відповідь буде абсолютно катастрофічною і для Путіна, і для російського керівництва, і для Росії. Це я цитую Вікторію Нуланд. Що таке катастрофічно? Це загибель людей. Можуть бути й санкції, але "абсолютно катастрофічним" може бути тільки приліт чогось прямо по лисій голові. Я так підозрюю. Потрібно запитати Нуланлд, що вона мала на увазі, але такі люди такими словами не кидаються. Тому всі ці референдуми вони хочуть за принципом старого радянського анекдоту: "Раніше ми стояли на краю прірви, але завдяки мудрому керівництву нашої партії зробили крок уперед". Ось приблизно буде те саме. Тому я не боюся цих референдумів. Ми їх не визнаємо, ми як лупцювали їх, так і будемо лупцювати. Чого боятися?" — сказав він.

Плани Росії

Російські загарбники планують проведення референдуму на території Херсонської області щодо створення "Херсонської народної республіки". Окупанти дзвонять депутатам облради та пропонують співпрацю.

"Звертаюся до всіх депутатів Херсонської обласної ради. Шановні колеги, я впевнений, що ви розумієте наслідки вашого рішення. Створення "ХНР" перетворить наш край на безнадійну діру без життя і майбутнього. Не дайте їм жодного голосу! Не дайте їм жодної можливості легітимізувати "ХНР"! – заявив депутат облради Сергій Хлань.

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Президент Володимир Зеленський відреагував на плани окупантів.

"На півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії начебто готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це шкода. Після 55 днів війни окупантам вдалося перетягнути на свій бік хіба що деяких маргіналів", — заявив глава держави.

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ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

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