ООН готова виплатити допомогу постраждалим від війни РФ проти України готівкою

В умовах гіршого сценарію 25 мільйонів людей можуть потребувати гуманітарної допомоги до кінця року

ООН готує процедуру виплати допомоги українцям готівкою. Фото: колаж "Сьогодні"

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація готує процедуру виплати допомоги постраждалим від російського вторгнення українцям готівкою.

Про це він сказав на спільній пресконференції у Києві з Володимиром Зеленським.

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За словами Гутерреша, до кінця травня ООН виплати можуть отримати 1,3 мільйона українців, а до кінця серпня вже два мільйони. Але скільки саме отримуватимуть люди, чиновник не уточнив.

Гутерреш зазначив, що така гуманітарна операція є нетиповою для ООН, оскільки цього разу доведеться виплачувати гроші мешканцям територій, де функціонує уряд.

"Наша роль – не замінити уряд, а підтримати уряд, бо Україна – розвинена країна", – сказав він.

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Генсек ООН також зазначив, що його організація надає інші види допомоги: забезпечує медикаментами, протидіє насильству, а також допомагає країнам, які прийняли українських біженців.

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