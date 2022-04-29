ООН готова виплатити допомогу постраждалим від війни РФ проти України готівкою

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що організація готує процедуру виплати допомоги постраждалим від російського вторгнення українцям готівкою.
Про це він сказав на спільній пресконференції у Києві з Володимиром Зеленським.
За словами Гутерреша, до кінця травня ООН виплати можуть отримати 1,3 мільйона українців, а до кінця серпня вже два мільйони. Але скільки саме отримуватимуть люди, чиновник не уточнив.
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Гутерреш зазначив, що така гуманітарна операція є нетиповою для ООН, оскільки цього разу доведеться виплачувати гроші мешканцям територій, де функціонує уряд.
"Наша роль – не замінити уряд, а підтримати уряд, бо Україна – розвинена країна", – сказав він.
Генсек ООН також зазначив, що його організація надає інші види допомоги: забезпечує медикаментами, протидіє насильству, а також допомагає країнам, які прийняли українських біженців.
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"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."