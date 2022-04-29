ООН готова выплатить помощь пострадавшим от войны РФ против Украины наличкой

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что организация готовит процедуру по выплате помощи пострадавшим от российского вторжения украинцам наличкой.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
По словам Гутерреша, к концу мая ООН выплаты могут получить 1,3 миллиона украинцев, а к концу августа — уже два миллиона. Но сколько именно будут получать люди, чиновник не уточнил.
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Гутерреш отметил, что такая гуманитарная операция нетипична для ООН, поскольку в этот раз придется выплачивать деньги жителям территорий, где функционирует правительство.
"Наша роль — не заменить правительство, а поддержать правительство, потому что Украина — развитая страна", — сказал он.
Генсек ООН также отметил, что его организация оказывает и другие виды помощи: обеспечивает медикаментами, противодействует насилию, а также помогает странам, принявшим украинских беженцев.
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"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."