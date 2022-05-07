Залишають без грошей та їжі: українців змушують приймати громадянство "ЛНР"

Представники окупантів проводять із громадянами так звані профілактичні бесіди

Окупанти проводять насильницьку паспортизацію / Фото: Колаж: Сьогодні

Примусово вивезених на територію самопроголошеної "ЛНР" українців змушують приймати громадянство цієї так званої республіки. Інакше громадян чекають на репресії.

Про це заявила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

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Так, за її словами, у тимчасово окупованому місті Сорокіне Луганської області розпочали процеси оформлення паспортів "ЛНР" українським громадянам, примусово вивезеним із нещодавно захоплених територій.

"Люди, яких позбавили будинків, майна та грошей, змушені погоджуватися на такі умови, адже це дозволяє отримати виплати в рублях, продуктові набори та медичну допомогу", – зазначає омбудсмен.

Денисова додала, що представники окупантів проводять із громадянами так звані профілактичні бесіди, під час яких повідомляють, що у разі відмови набуття громадянства "ЛНР" ті втратять будь-які засоби для існування, до них також будуть застосовані репресивні заходи.

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Омбудсмен наголосила, що насильницька паспортизація незаконна і не визнається в Україні, вона суперечить принципам та нормам міжнародного права та є прямим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Росіянин змінив громадянство, щоб виступити на чемпіонаті світу

Вихованець московського ЦСКА Євген Скачков ухвалив рішення змінити громадянство Росії. 37-річний гравець, який провів більшу частину кар'єри, виступав за російські команди, тепер представлятиме збірну Румунії.

Нагадаємо, що IIHF (Міжнародна федерація хокею на льоду) усунула від змагань збірні Росії та Білорусі. Відповідно спортсмени із цих країн не зможуть взяти участь у Чемпіонаті Світу.

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