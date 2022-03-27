Країна
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Звільнені села та обстріли фосфорними боєприпасами — головні новини за ніч

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 березня, 06:13
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ЗСУ звільнили два села у Запорізькій області, а окупанти застосували під Авдіївкою фосфорні боєприпаси
Українські захисники звільнили два населених пункти, а окупанти використали фосфорні боєприпаси/Фото: колаж: "Сьогодні"
Українські захисники звільнили два населених пункти, а окупанти використали фосфорні боєприпаси/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

ЗСУ звільнили два села у Запорізькій області

Збройні сили України звільнили два населені пункти у Запорізькій області – села Полтавка та Малинівка.

Реклама

"Наші бійці знешкодили понад 80 одиниць живої сили ворога, кілька одиниць бронетехніки, захопили документи та зброю мотострілецького підрозділу окупантів", – йдеться у повідомленні Запорізької ОВА.

Села звільнено від окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Ракета окупантів потрапила у нафтобазу на Рівненщині

Російські окупанти потрапили ракетою у військову нафтобазу поблизу міста Дубно. За словами голови Рівненської ОВА Віталія Коваля, це сталося під час другої повітряної тривоги на Рівненщині.

В області була повітряна тривога/Фото: колаж: "Сьогодні"

Півміста виростила: в Ірпені окупанти вбили директора дитсадка та її чоловіка

В Ірпені російські окупанти вбили директора дитячого садка "Віночок" Ларису Осипенко. Крім того, загарбники вбили її чоловіка.

Жінку вбили разом із чоловіком/Фото: колаж: "Сьогодні"

На Донеччині окупанти застосували фосфорні боєприпаси

Російські окупанти продовжують застосовувати заборонену зброю у війні проти України. Поблизу Авдіївки загарбники використовували білий фосфор.

Реклама
Боєприпаси заборонені міжнародними угодами/Фото: колаж: "Сьогодні"

З Маріуполя в Донецьк окупанти вивезли дітей без батьків

Російські окупанти привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків до окупованого Донецька. Деяких людей везуть до Росії. Місцеві кажуть, що люди, яких привезли з Маріуполя, "перебувають у тяжкому психологічному стані, видно, що вони змучені, знесилені і здебільшого мовчать".

Окупанти забирають дітей від батьків/Фото: колаж: "Сьогодні"

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Дізнатись!
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Рупор Кремля
Путіністи🤬
Санкції проти окупанта
Більше санкцій
Наші гроші
Більше новин
Дані на 10:00 26 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
16400
2
Літаки Літаки
117
3
Гелікоптери Гелікоптери
127
4
Танки Танки
575
5
ББМ ББМ
1640
6
Артилерія Артилерія
293
7
Засоби ППО Засоби ППО
51
8
РСЗВ РСЗВ
91
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
73
10
БПЛА БПЛА
56
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1131
Докладніше
Історії звитяг
Старший лейтенант Дозірчий Дмитро. Здійснив подвиг вже в перший день війни, 24 лютого, поблизу міста Олешки Херсонської області. Ризикуючи життям, повів побратимів у відчайдушну атаку і прорвав оборону противника на мосту, забезпечивши вихід колон 59-ї ОМБР з оточення. За особисту мужність удостоєн звання Герой України.
Слава Україні!
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Наші янголи-охоронці

Олександр Подольський - сержант служби цивільного захисту ДСНС, пожежник. Рішуче кинувся у вогонь, намагаючись загасити пожежу у приватних будинках, прилеглих до ринку “Барабашово”, обстріляного окупантами. Рятуючи життя харків’ян, загинув сам - від уламків, викликаних новим обстрілом росіян.

Герої не вмирають!
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,99
33,41
37,04
26,00
-
33,00
35,00
23,37
-
33,40
37,00
-
-
33,29
36,99
-
-
33,41
37,04
26,00
-
39,97
39,97
-
-
33,41
37,04
-
-
33,00
35,00
23,37
Надійний тил
Допомогти Героям!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

44704.52

Binance Coin (BNB)

417.39

Dogecoin (DOGE)

0.14

Litecoin (LTC)

125.26

Theta (THETA)

3.38

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

32.12

Цитата дня

Зараз час ставати до роботи та відновлювати економіку. Для України важливе кожне підприємство, що продовжує працювати, а щоб ті, хто зупинили діяльність - її відновили.

Цитата на segodnya.ua
Юлія Свириденко Перший віцепрем'єр-міністр – міністр економіки України
Поради військових
Вас взяли у полон. Що робити?
Дізнатись!
Залишилися вдома
Жителі Києва
Директорка фінансової компанії Наталія
Директорка фінансової компанії Наталія
Су-шеф та офіціант Катерина
Су-шеф та офіціант Катерина
Актриса театру та кіно Анна
Актриса театру та кіно Анна
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Студентка 5-го курсу фізіології Ірина
Художники-літографи Тарас та Ніна
Художники-літографи Тарас та Ніна
1 /2
Проєкт The New York Times
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Манчестер Сіті

5 квіт

22:00

Атлетіко

1.40

4.80

8.90

Бенфіка

5 квіт

22:00

Ліверпуль

8.90

5.20

1.37

Челсі

6 квіт

22:00

Реал

2.10

3.40

3.55

Вільярреал

6 квіт

22:00

Баварія

5.30

4.40

1.58

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти