Будемо робити все, щоб у Бучу та Ірпінь повернулося життя, – Поворозник

Перший заступник Кличка Микола Поворозник розповів нам, чим зараз живе столиця та як допомагатимуть відновлювати міста-супутники

Київ продовжує жити в умовах війни, незважаючи на те, що ворог був вибитий з території Київської області. Чим зараз живе столиця, сайт "Сьогодні" дізнавався у першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника.

Шрами та рани Києва

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– Скільки "шрамів" залишили на тілі Києва російські окупанти? Чи можете назвати кількість пошкоджених будинків у столиці? Яких втрат завдано інфраструктурі міста – лікарні, школи?

- Наразі ми ведемо облік усього, що постраждало через повітряні атаки агресора на місто. Наприклад, у нас постраждали 44 школи, 26 дитячих садків. Зазначу, що ці будівлі отримали різні за масштабами пошкодження – великі, середні або просто вилетіли вікна через вибухи ракет. Постраждав 1 дитячий будинок, два спортивні об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери, 48 – транспортної інфраструктури.

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Також постраждали 11 адміністративних будівель, 15 приватних будинків. Загалом постраждало 167 житлових будинків різних типів. Це багатоповерхові будинки від двох до чотирнадцяти поверхів. Ступінь пошкодження та руйнувань житлових будинків різна. Ми їх беремо на облік, щоб надалі відремонтувати, привести до належного стану. По будинках, які постраждали найбільше, буде проведено експертизу. Якщо їх неможливо експлуатувати, то за такими будинками прийматиметься окреме рішення. На жаль, такі будинки теж є.

Чи будуть компенсації?

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- Як відновлюватиметься зруйноване? Чи отримають кияни компенсації за зруйновані будинки та квартири. Яким буде цей механізм?

- Ми відновлюватимемо зруйноване. Разом – місто та держава. Це спільне завдання та відповідальність. Наразі розробляється механізм таких компенсацій. Все, що постраждало від обстрілів, буде відповідним чином відновлено або побудовано нове. На даний момент через програму "Дія" можна задекларувати такі втрати.

Втрати та поранення киян

- Яка кількість жертв серед мирного населення Києва зараз?

- Наразі через російську агресію у Києві – 398 поранених, серед них 20 дітей. Загинуло 89 киян, серед них 4 дитини.

– Київський метрополітен став справжнім порятунком для тисяч киян під час ракетних ударів. Коли місто планує запустити метрополітен на повну потужність?

– Метрополітен залишається місцем для порятунку киян від бомбардувань. Вони не припиняються. Метро працює, як спорудження подвійного призначення – як транспорт у певні години з перевезення пасажирів та цілодобово, як бомбосховище. Запустити Київський метрополітен на повну потужність ми дуже хочемо, але все залежатиме від ситуації навколо міста та бойових дій. Ми докладаємо зараз максимальних зусиль, щоб пожвавити транспортну інфраструктуру міста, зокрема, й метрополітену. Вже відкриті пересадочні вузли на лініях підземки, які були закриті з початку війни. Також запрацював метропроїзд через Південний міст між двома берегами столиці.

Також ми перезапустили трамвайні маршрути містом. Думаю, з кожним днем ми відновлюватимемо роботу міського транспорту.

- Я так розумію, що про відновлення будівництва станцій метро на Виноградар, поки не йдеться?

- На жаль. Все залежить від наявності коштів, яких зараз немає. Це питання розглядатиметься у процесі відновлення життєдіяльності міста загалом. Поки що ми не проводимо жодних робіт щодо метро – ні будівельних, ні ремонтних.

- Ворог відбитий від столиці, але загроза повітряного обстрілу залишилася. Чи планує місто удосконалити стан міських бомбосховищ та укриттів, щоб перебування у них було комфортнішим.

– Однозначно, що питання стану міських бомбосховищ буде розглянуто та тримаються під постійним контролем. Надалі ми уважно вивчатимемо питання стану об'єктів подвійного призначення. Вони рятують життя.

Допомога Бучі та Ірпеню

- Чи планує столиця допомагати у відновленні міст Буча, Ірпінь, Гостомель, котрі прийняли на себе весь удар агресора. Яку допомогу буде надано?

- Звичайно. Допомагатимемо. Ми повинні це зробити. Це питання як ніколи важливе в рамках Київської агломерації, коли ми активно співпрацювали з містами-супутниками. Ми розуміємо важливість цих міст для столиці і будемо їм всіляко допомагати, щоб вони якнайшвидше повернулися до нормального життя. Постраждалим містам ми готові надавати ремонтні бригади, надсилати туди гуманітарні вантажі, надавати медичну допомогу. Робитимемо все, щоб у Бучу, Гостомель та Ірпінь повернулося життя. Також готові допомагати у відновленні житлових будинків. У планах перезапуск транспортних маршрутів, і не тільки в ці три міста-супутники. Готові допомагати у відновленні їхньої інфраструктури та в інших питаннях.

- Скільки маленьких киян народилося у Києві з початку війни?

- За 40 днів війни у столиці народилося 1082 малюки. 575 хлопчиків та 507 дівчаток. Серед новонароджених 28 двійнят. Місто живе, незважаючи на війну!

- Коли кияни, які поїхали в евакуацію, зможуть отримати сигнал від влади повертатися додому?

- Поки що ми не готові давати таких сигналів. Адже загроза повітряних обстрілів, як і раніше, залишається і вона дуже висока. Сказати, що у Києві зараз безпечно, ми поки що не можемо. Повертатися до міста ще зарано.