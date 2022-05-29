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"Впадають в істерику". Подоляк розповів, чого насправді бояться окупанти

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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29 травня, 15:11
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За словами Подоляка, стоїть дикий вереск над усім "російським болотом"
Михайло Подоляк розкрив страх окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"
Михайло Подоляк розкрив страх окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія боїться, що Україна таки отримає MLRS із нормальною дальністю дії (100+ км). За його словами, РФ здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян. Тому лякається, якщо опонент отримує рівноцінну зброю.

Про це Подоляк написав у своєму Telegram-каналі.

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"Чого бояться Z-нелюди… Рідкісної гидоти всі ці суб'єкти з РФ. На всіх рівнях… Заходять на територію іншої країни та масштабно знищують інфраструктуру, масово вбивають мирних громадян та навмисне зносять усі наші міста повністю. Називають це огидним і брехливим терміном "спеціальна військова операція". Застосовують в Україні всі види важкої артилерії, важкі вогнемети, реактивні системи залпового вогню, важкі авіаційні бомби та крилаті ракети різних модифікацій із дальністю понад 1000 км", – заявив він.

За словами Подоляка, істоти з російськими паспортами заходять до суверенної України й випалюють тут усе підряд усіма видами неядерної зброї. Хоча через своє вроджене боягузтво готові застосувати вже й "тактику", і "хімію".

"І абсолютно шизофренічно вважають, що мають на це право – вбивати всіма (наголошую – всіма) видами важкої зброї мирних людей у абсолютно суверенній іншій державі", – зазначив радник керівника ОП.

Він підкреслив, що як тільки стало відомо, що Україна все-таки отримає MLRS із нормальною дальністю дії (100+ км), росіяни одразу впали в істеричну істерику. За його словами, зараз стоїть дикий вереск над усім "російським болотом": "Тільки не це! Тільки не давайте їм реактивні далекобійні системи! Тільки не зброя відплати!".

"Що це означає? Лише одне. Росія здатна воювати виключно проти беззбройних мирних громадян і відразу ж "надзюрює" собі в штани, якщо опонент отримує рівноцінну зброю. Висновок? Простіше нікуди. Два диких російських ґвалти: "скасуйте санкції!" і "на колінах благаємо: не давайте українцям MLRS!" – прямий доказ крайньої ефективності саме цих двох кроків..." – підсумував Подоляк.

США вирішили дати Україні далекобійні пускові установки

США постачать в Україну сучасні пускові установки М270 MLRS та М142 Himars. Уряд США ухвалив попереднє рішення. Це озброєння можна застосовувати як реактивні системи залпового вогню і як оперативно-тактичні ракетні комплекси. Про це повідомили американські чиновники на умовах анонімності, пише Wall Street Journal.

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Про рішення розпочати постачання озброєння Україні адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити вже наступного тижня.

За словами одного з чиновників, пускові установки М270 MLRS та М142 Himars привезуть в Україну за кілька тижнів. Ще не менш ніж тиждень знадобиться для навчання українських офіцерів, які потім навчатимуть решту артилеристів на місці.

Ці пускові установки мають більшу дальність, ніж будь-яка з інших РСЗВ, що є на озброєнні ЗСУ. М270 MLRS на гусеничному ходу, тоді як М142 Himars більш мобільні та використовують колісне шасі.

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Чому постачання цих установок так важливе

Український високопосадовець на умовах анонімності сказав американським журналістам, що ситуація на Донбасі може стати катастрофічною найближчими тижнями, якщо постачання важкого озброєння не прискорити.

В українській армії вичерпуються боєприпаси для радянських пускових установок "Смерч" та "Ураган", а близько сотні американських гаубиць М777 калібру 155 мм не досить, щоб перевершити вогневий потенціал російських військ, зосереджених уздовж лінії фронту в Донецькій та Луганській областях.

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