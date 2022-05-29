"Впадают в истерику". Подоляк рассказал, чего на самом деле боятся оккупанты

По словам Подоляка, сейчас стоит дикий визг над всем "русским болотом"

Михаил Подоляк раскрыл страх оккупантов. Фото: коллаж "Сегодня"

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Россия боится, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км). По его словам, РФ способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан. Поэтому пугается, если оппонент получает равноценное оружие.

Об этом Подоляк написал в своем Telegram-канале.

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"Чего боятся Z-нелюди… Редкой гадости все эти субъекты из РФ. Заходят на территорию другой страны и масштабно уничтожают инфраструктуру, массово убивают мирных граждан и умышленно сносят все наши города полностью. Называют это отвратительным и лживым термином "специальная военная операция". Применяют в Украине все виды тяжелой артиллерии, тяжелые огнеметы, реактивные системы залпового огня, тяжелые авиационные бомбы и крылатые ракеты разных модификаций с дальностью более 1000 км", – заявил он.

По словам Подоляка, существа с российскими паспортами заходят в суверенную Украину и выжигают все подряд всеми видами неядерного оружия. Хотя из-за своей врожденной трусости готовы применить уже и "тактику", и "химию".

"И абсолютно шизофренически считают, что имеют на это право – убивать всеми (подчеркиваю – всеми) видами тяжелого оружия мирных людей в совершенно суверенном другом государстве", – отметил советник руководителя ОП.

Он подчеркнул, что как только стало известно, что Украина все-таки получит MLRS с нормальной дальностью действия (100+ км), россияне сразу упали в истерическую истерику. По его словам, сейчас стоит дикий визг над всем "русским болотом": "Только не это! Только не давайте им реактивные дальнобойные системы! Только не оружие возмездия!".

"Что это значит? Только одно. Россия способна воевать исключительно против безоружных мирных граждан и сразу же "писает" себе в штаны, если оппонент получает равноценное оружие. Вывод? Проще некуда. Два диких российских насилия: "отмените санкции!" и "на коленях умоляем: не давайте украинцам MLRS!" – прямое доказательство крайней эффективности этих двух шагов..." – подытожил Подоляк.

США решились дать Украине дальнобойные пусковые установки

США поставят в Украину современные пусковые установки М270 MLRS и М142 Himars. Правительство США приняло предварительное решение. Это вооружение можно использовать и как реактивные системы залпового огня, и как оперативно-тактические ракетные комплексы. Об этом сообщили американские чиновники на условиях анонимности, пишет Wall Street Journal.

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О решении начать поставки вооружения Украине администрация президента США Джо Байдена может объявить уже на следующей неделе.

По словам одного из чиновников, пусковые установки М270 MLRS и М142 Himars привезут в Украину через несколько недель. Еще не менее одной недели понадобится для обучения украинских офицеров, которые потом будут учить остальных артиллеристов на месте.

Эти пусковые установки имеют большую дальность, чем любая из других РСЗО, имеющихся на вооружении ВСУ. М270 MLRS на гусеничном ходу, в то время как М142 Himars более мобильны и используют колесное шасси.

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Почему поставки этих установок так важны

Украинский высокопоставленный чиновник на условиях анонимности сказал американским журналистам, что ситуация на Донбассе может стать катастрофической в ближайшие недели, если поставки тяжелого вооружения не ускорить.

В украинской армии иссякают боеприпасы для советских пусковых установок "Смерч" и "Ураган", а около сотни американских гаубиц М777 калибра 155 мм недостаточно, чтобы превзойти огневой потенциал российских войск, сосредоточенных вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

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