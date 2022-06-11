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Переговори Зеленського та Урсули фон дер Ляєн: голова Єврокомісії дала дві обіцянки

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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11 червня, 18:26
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В ЄС працюють над нашим вступом та відновленням
Це другий візит Урсули фон дер Ляйєн до Києва після початку війни / Колаж "Сьогодні"
Це другий візит Урсули фон дер Ляйєн до Києва після початку війни / Колаж "Сьогодні"

У Києві з візитом перебувала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка вже встигла повідомити, що її орган готує свої рекомендації для країн-членів ЄС щодо вступу України до Союзу.

Про це повідомляє Офіс президента України .

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Заява Зеленського

"Зараз, безумовно, вирішальний час. І не тільки для України, а й для Європейського Союзу. Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об'єднаної Європи та чи буде це майбутнє взагалі. Росія хоче зруйнувати європейську єдність, хоче залишити Європу розколотою та слабкою. Вся Європа – це мішень для Росії, і Україна – лише перший етап у цій агресії, у цих планах. Саме тому позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати й позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проекту ", – сказав Володимир Зеленський під час зустрічі із представниками ЗМІ за результатами переговорів із Президентом Єврокомісії у Києві.

Перша обіцянка гостя

Зі свого боку Урсула фон дер Ляєн зазначила, що до кінця наступного тижня Європейська комісія має завершити обговорення питання надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС.

"На цьому шляху ми дуже високо цінуємо ті зусилля, яких докладає Україна, і ту рішучість, з якою ваша країна рухається. Люди довели свою мотивацію і свою рішучу налаштованість. Тому я переконана, що разом ми зможемо подолати цю страшну війну. Ми спільно відбудуємо цю прекрасну країну, модернізуємо Україну", – наголосив Президент Європейської комісії.

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При цьому висока гість наголосила, що Україна вже реалізувала важливі реформи у галузі економіки та верховенства права, що також необхідно для вливання у загальноєвропейську структуру. Однак ще багато чого потрібно зробити. Щоправда, на цьому етапі весь час і ресурси йдуть не так на реформи, як на стримування російського агресора.

Друга обіцянка

Окремим рядком на переговорах була тема відновлення України після закінчення війни.

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"Країни – члени ЄС, інші партнери України, міжнародні фінансові інституції, громадянське суспільство, люди, бізнес дуже зацікавлені в тому, щоб підтримати відбудову України. Ми хочемо спрямувати інвестиції, забезпечити виконання реформ, щоб це покращувало життя українців, щоб ми могли відновити Україну, зробити її привабливою для інвестування, щоб Україна створила привабливі умови для ведення бізнесу й завдяки цьому могла рухатися в напрямку Європейського Союзу", – запевнила Урсула фон дер Ляєн.

7 пакет санкцій

"Шість пакетів санкцій ЄС стали відчутним інструментом тиску на Росію за війну. Але війна продовжується. Отже, потрібен сьомий санкційний пакет, і він має стати ще потужнішим", – сказав під час зустрічі Володимир Зеленський.

Українська сторона зажадала, щоб під санкції потрапили всі російські посадові особи та судді, які працюють на війну та репресії. ЄС має повністю заблокувати діяльність усіх російських банків. Насамперед це "Газпромбанк", через який відбувається фінансування антиєвропейської політики РФ. Потрібні санкції проти російських компаній, які забезпечують путінську військову машину. Звичайно ж, потрібна відмова від російських енергоресурсів.

Під час спільного брифінгу Урсула фон дер Ляєн нічого не сказала про підготовку чергового пакету санкцій проти країни-агресора.

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