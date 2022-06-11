В Єврокомісії прояснили ситуацію щодо статусу кандидата в ЄС для України

Урсула фон дер Ляйєн провела з Володимиром Зеленським переговори щодо євроінтеграції

Урсула фон дер Ляйєн і Володимир Зеленський дали пресконференцію за результатами переговорів / Фото: Колаж: Сьогодні

Європейська комісія до кінця наступного тижня завершить роботу над рекомендаціями щодо надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу.

Про це повідомила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн 11 червня на пресконференції у Києві за результатами переговорів з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".

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"Європейська комісія готує свої рекомендації, так званий висновок для країн-членів ЄС. Ми день і ніч працювали над цією оцінкою. Я пообіцяла вам у квітні, що ми будемо працювати над цим невпинно, і наші обговорення дадуть нам змогу завершити цю роботу до кінця наступного тижня", – сказала фон дер Ляйєн.

Урсула фон дер Ляйєн провела з Володимиром Зеленським переговори / Фото: Офіційний сайт президента України

Варто зазначити, що це вже другий візит очільниці Єврокомісії до Києва від початку повномасштабного вторгнення РФ. 8 квітня вона також побувала у столиці й офіційно передала президенту Володимиру Зеленському спеціальний опитувальник, необхідний для надання Україні статусу кандидата у ЄС.

Шлях України до Євросоюзу

Як відомо, Україна офіційно розпочала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.

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Очікується, що Європейська комісія ухвалить остаточне рішення про статус кандидата України вже у червні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.

Раніше очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.