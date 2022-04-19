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Перехоплення СБУ: мати дала встановлення сину-окупанту продовжувати вбивати мирних громадян України

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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19 квітня, 18:58
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У Росії все ще вірять, що займаються великою справою
Матері Росії пропонують не зважати на вбитих українських дітей / Колаж "Сьогодні"
Матері Росії пропонують не зважати на вбитих українських дітей / Колаж "Сьогодні"

Громадяни Росії, рідні яких воюють в Україні, відмовляються вірити навіть своїм синам, що їх відправили вбивати мирних громадян, які не становлять жодної загрози.

Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його матір'ю, опублікованого СБУ.

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Розмова сліпого з глухим

"Синку, не втрачай бойового духу. Ти тільки бачив би, що вони там творять. Знаєш, ви робите велику справу. Ось це запам'ятай і всім передай", – сказала у розмові мати одного з російських загарбників.

"Що ми робимо – вбиваємо громадянських та дітей", – спробував парирувати чоловік.

На це його мати відповідає: "Ні, ви не вбиваєте цивільних та дітей ".

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"Повір мені"...

"Ви фашистів убиваєте. Повір мені теж. Усе, припини, не треба про це", – дала установку на боротьбу із мирними українцями російська мати.

Злочини окупантів

  • За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, лише 18 квітня, російські окупанти примусово вивезли із заблокованого Маріуполя 98 дітей – громадян України.
  • Голова поліції Київської області Андрій Небутов повідомив, що вже підтверджено – понад 1000 цивільних осіб загинули через російських окупантів у Київській області. Більшість загиблих було застрелено військовими "визволителями" з РФ.
  • Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська Донецької області 8 квітня, збільшилася до семи. У лікарні померли ще дві дитини.
  • Всього за час війни в Україні з 24 лютого російські військові вбили 197 дітей і 351 дитина отримала поранення різного ступеня тяжкості.

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Адам Горбатюк - заслужений артист України з Луцька, музикант, а нині - боєць Нацгвардії, кулеметник. Як і в 2015 році, зараз теж записався добровольцем. Але в окопах він не тільки воює з ворогом, а й не полишає улюбленої справи - співає для побратимів, піднімаючи бойовий дух.
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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