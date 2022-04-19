Перехоплення СБУ: мати дала встановлення сину-окупанту продовжувати вбивати мирних громадян України

У Росії все ще вірять, що займаються великою справою

Матері Росії пропонують не зважати на вбитих українських дітей / Колаж "Сьогодні"

Громадяни Росії, рідні яких воюють в Україні, відмовляються вірити навіть своїм синам, що їх відправили вбивати мирних громадян, які не становлять жодної загрози.

Це випливає з чергового перехоплення телефонної розмови між окупантом та його матір'ю, опублікованого СБУ.

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Розмова сліпого з глухим

"Синку, не втрачай бойового духу. Ти тільки бачив би, що вони там творять. Знаєш, ви робите велику справу. Ось це запам'ятай і всім передай", – сказала у розмові мати одного з російських загарбників.

"Що ми робимо – вбиваємо громадянських та дітей", – спробував парирувати чоловік.

На це його мати відповідає: "Ні, ви не вбиваєте цивільних та дітей ".

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"Повір мені"...

"Ви фашистів убиваєте. Повір мені теж. Усе, припини, не треба про це", – дала установку на боротьбу із мирними українцями російська мати.

Злочини окупантів