Обстріл вокзалу в Краматорську: у лікарні померли ще дві дитини

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу Краматорська Донецької області, збільшилася до семи. У лікарні померли ще дві дитини, повідомляє Офіс генпрокурора України
Також при фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території Гостомеля та Бучі у Київській області, виявлено тіла дітей 4 та 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.
Всього за час війни в Україні 197 дітей загинули та 351 дитина отримала поранення різного ступеня важкості в Україні. Ці дані не є остаточними, оскільки йде робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
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Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Спочатку було відомо про понад 30 загиблих та 100 поранених. Увечері 8 квітня кількість загиблих через ракетний обстріл зросла до 52. Ще 109 українців поранено.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувається евакуація жителів Донбасу в безпечніші області України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють у мирному населенні.
- Народний депутат Олексій Гончаренко заявив, що повторюється історія, як із малайзійським Боїнгом: "Щойно моральні ублюдки пустили ракету по Краматорську, почали розносити про те, що "працюємо по скупченню бойовиків ЗСУ". Коли зрозуміли, що наробили х**ні, почали витирати, редагувати".
- Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно.