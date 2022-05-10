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Перший півфінал Євробачення, збільшення фінансування США для України та інші важливі події 10 травня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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10 травня, 06:00
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У Турині стартує пісенний конкурс Євробачення-2022, а в Конгрес США внесуть законопроєкт, який збільшує обсяг військової допомоги для України до 40 млрд доларів
Важливі події 10 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 10 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 10 травня, у Турині (Італія) відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Крім цього, сьогодні в Конгрес США внесуть законопроєкт, який збільшує обсяг військової допомоги для України до 40 млрд доларів.

У Турині відбудеться перший півфінал Євробачення

Сьогодні у Турині стартує пісенний конкурс Євробачення-2022. Перший півфінал відбудеться о 22:00 за київським часом. На сцену вийдуть представники 17 країн, у тому числі й України.

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У першому півфіналі свою пісню представлять такі країни та учасники:

  1. Ronela Hajati – Sekret (Албанія)
  2. Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвія)
  3. Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  4. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія)
  5. LPS – Disko (Словенія)
  6. Kalush Orchestra – Stefania (Україна)
  7. Intelligent Music Project – Intention (Болгарія)
  8. S10 – De Diepte (Нідерланди)
  9. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  10. MARO – Saudade Saudade (Португалія)
  11. Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватія)
  12. REDDI – The Show (Данія)
  13. LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрія)
  14. Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія)
  15. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція)
  16. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія)
  17. Rosa Linn – Snap (Вірменія)

Другий півфінал відбудеться 12 травня. Фінал конкурс запланований на 14 травня. Тоді й оберуть переможця конкурсу. Варто зазначити, що Україна не може голосувати за свого представника.

США можуть збільшити фінансування для України

10 травня в Конгрес США внесуть законопроєкт, який збільшує обсяг військової допомоги для України до 40 млрд доларів. Цей законопроєкт просуває Демократична партія США.

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Запропонований проєкт передбачає фінансування потреб України в розмірі 39,8 млрд доларів. Початковий запит президента США Джозефа Байдена до Конгресу передбачав тільки 33 млрд доларів (20,4 млрд — на військову допомогу, 8,5 млрд — на економічну допомогу і 3 млрд — на гуманітарну допомогу).

Законопроєкт демократів не тільки зберігає в силі всі запити Байдена, а й передбачає додаткове фінансування гуманітарної та військової допомоги Україні в розмірі 3,4 млрд доларів на кожен пункт.

В Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 до 11 травня курсуватиме один маршрут.

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Сьогодні вирушить потяг:

  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватись.

На Рівненщині скорочують тривалість комендантської години

У Рівненській області з вівторка, 10 травня, скоротять тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 23:00 до 5:00.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що Рада оборони області у п’ятницю, 6 травня, прийняла ряд рішень, зокрема й про скорочення комендантської години. Крім цього, з 7 травня продовжили час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування з 11:00 до 21:00.

"На прохання патрульної поліції та Служби автомобільних доріг в межах Рівненської області буде відновлено дорожні знаки обмеження максимальної швидкості, а в межах Дубенського та Рівненського районів – назви населених пунктів на державних автошляхах", — зазначив Коваль.

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