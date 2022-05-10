Перший півфінал Євробачення, збільшення фінансування США для України та інші важливі події 10 травня

У Турині стартує пісенний конкурс Євробачення-2022, а в Конгрес США внесуть законопроєкт, який збільшує обсяг військової допомоги для України до 40 млрд доларів

Важливі події 10 травня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У вівторок, 10 травня, у Турині (Італія) відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення. Україну представить гурт Kalush Orchestra з піснею "Stefania". Крім цього, сьогодні в Конгрес США внесуть законопроєкт, який збільшує обсяг військової допомоги для України до 40 млрд доларів.

У Турині відбудеться перший півфінал Євробачення

Сьогодні у Турині стартує пісенний конкурс Євробачення-2022. Перший півфінал відбудеться о 22:00 за київським часом. На сцену вийдуть представники 17 країн, у тому числі й України.

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У першому півфіналі свою пісню представлять такі країни та учасники:

Ronela Hajati – Sekret (Албанія) Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвія) Monika Liu – Sentimentai (Литва) Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцарія) LPS – Disko (Словенія) Kalush Orchestra – Stefania (Україна) Intelligent Music Project – Intention (Болгарія) S10 – De Diepte (Нідерланди) Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова) MARO – Saudade Saudade (Португалія) Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватія) REDDI – The Show (Данія) LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрія) Systur – Með Hækkandi Sól (Ісландія) Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греція) Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегія) Rosa Linn – Snap (Вірменія)

Другий півфінал відбудеться 12 травня. Фінал конкурс запланований на 14 травня. Тоді й оберуть переможця конкурсу. Варто зазначити, що Україна не може голосувати за свого представника.

США можуть збільшити фінансування для України

10 травня в Конгрес США внесуть законопроєкт, який збільшує обсяг військової допомоги для України до 40 млрд доларів. Цей законопроєкт просуває Демократична партія США.

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Запропонований проєкт передбачає фінансування потреб України в розмірі 39,8 млрд доларів. Початковий запит президента США Джозефа Байдена до Конгресу передбачав тільки 33 млрд доларів (20,4 млрд — на військову допомогу, 8,5 млрд — на економічну допомогу і 3 млрд — на гуманітарну допомогу).

Законопроєкт демократів не тільки зберігає в силі всі запити Байдена, а й передбачає додаткове фінансування гуманітарної та військової допомоги Україні в розмірі 3,4 млрд доларів на кожен пункт.

В Україні продовжиться евакуація населення з гарячих точок

"Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. З 6 до 11 травня курсуватиме один маршрут.

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Сьогодні вирушить потяг:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів

В "Укрзалізниці" зазначили, що час відправлення може змінюватись.

На Рівненщині скорочують тривалість комендантської години

У Рівненській області з вівторка, 10 травня, скоротять тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з 23:00 до 5:00.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів, що Рада оборони області у п’ятницю, 6 травня, прийняла ряд рішень, зокрема й про скорочення комендантської години. Крім цього, з 7 травня продовжили час продажу алкоголю в магазинах і закладах громадського харчування з 11:00 до 21:00.