Первый полуфинал Евровидения, увеличение финансирования США для Украины и другие важные события 10 мая

Во вторник, 10 мая, в Турине (Италия) состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Кроме этого, сегодня в Конгресс США внесут законопроект, который увеличивает объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов.
В Турине состоится первый полуфинал Евровидения
Сегодня в Турине стартует песенный конкурс Евровидение-2022. Первый полуфинал состоится в 22:00 по киевскому времени. На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Украины.
В первом полуфинале свою песню представят такие страны и участники:
- Ronela Hajati – Sekret (Албания)
- Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвия)
- Monika Liu – Sentimentai (Литва)
- Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
- LPS – Disko (Словения)
- Kalush Orchestra – Stefania (Украина)
- Intelligent Music Project – Intention (Болгария)
- S10 – De Diepte (Нидерланды)
- Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
- MARO – Saudade Saudade (Португалия)
- Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватия)
- REDDI – The Show (Дания)
- LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрия)
- Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
- Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
- Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
- Rosa Linn – Snap (Армения)
Второй полуфинал пройдет 12 мая. Финал конкурса запланирован на 14 мая. Тогда и выберут победителя конкурса. Следует отметить, что Украина не может голосовать за своего представителя.
США могут увеличить финансирование для Украины
10 мая в Конгресс США внесут законопроект, увеличивающий объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов. Этот законопроект продвигает Демократическая партия США.
Предлагаемый проект предусматривает финансирование потребностей Украины в размере 39,8 млрд долларов. Первоначальный запрос президента США Джозефа Байдена в Конгресс предусматривал только 33 млрд долларов (20,4 млрд — на военную помощь, 8,5 млрд — на экономическую помощь и 3 млрд — на гуманитарную помощь).
Законопроект демократов не только сохраняет в силе все запросы Байдена, но предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной и военной помощи Украине в размере 3,4 млрд долларов на каждый пункт.
В Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек
"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут.
Сегодня отправится поезд:
- 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов
В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.
В Ровенской области сокращают продолжительность комендантского часа
В Ровенской области со вторника, 10 мая, сократят продолжительность комендантского часа. Теперь он будет с 23:00 до 5:00.
Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что Совет обороны области в пятницу, 6 мая, принял ряд решений, в том числе и о сокращении комендантского часа. Кроме этого, с 7 мая продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.
"По просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог в пределах Ровенской области будут восстановлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в пределах Дубенского и Ровенского районов — названия населенных пунктов на государственных автодорогах", — отметил Коваль.
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