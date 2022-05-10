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Первый полуфинал Евровидения, увеличение финансирования США для Украины и другие важные события 10 мая

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 мая, 06:00
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В Турине стартует песенный конкурс Евровидение-2022, а в Конгресс США внесут законопроект, увеличивающий объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов
Важные события 10 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"
Важные события 10 мая/Фото: коллаж: "Сегодня"

Во вторник, 10 мая, в Турине (Италия) состоится первый полуфинал песенного конкурса Евровидение. Украину представит группа Kalush Orchestra с песней "Stefania". Кроме этого, сегодня в Конгресс США внесут законопроект, который увеличивает объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов.

В Турине состоится первый полуфинал Евровидения

Сегодня в Турине стартует песенный конкурс Евровидение-2022. Первый полуфинал состоится в 22:00 по киевскому времени. На сцену выйдут представители 17 стран, в том числе Украины.

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В первом полуфинале свою песню представят такие страны и участники:

  1. Ronela Hajati – Sekret (Албания)
  2. Citi Zēni – Eat Your Salad (Латвия)
  3. Monika Liu – Sentimentai (Литва)
  4. Marius Bear – Boys Do Cry (Швейцария)
  5. LPS – Disko (Словения)
  6. Kalush Orchestra – Stefania (Украина)
  7. Intelligent Music Project – Intention (Болгария)
  8. S10 – De Diepte (Нидерланды)
  9. Zdob şi Zdub & Frații Advahov – Trenulețul (Молдова)
  10. MARO – Saudade Saudade (Португалия)
  11. Mia Dimšić – Guilty Pleasure (Хорватия)
  12. REDDI – The Show (Дания)
  13. LUM! X feat. Pia Maria – Halo (Австрия)
  14. Systur – Með Hækkandi Sól (Исландия)
  15. Amanda Georgiadi Tenfjord – Die Together (Греция)
  16. Subwoolfer – Give That Wolf A Banana (Норвегия)
  17. Rosa Linn – Snap (Армения)

Второй полуфинал пройдет 12 мая. Финал конкурса запланирован на 14 мая. Тогда и выберут победителя конкурса. Следует отметить, что Украина не может голосовать за своего представителя.

США могут увеличить финансирование для Украины

10 мая в Конгресс США внесут законопроект, увеличивающий объем военной помощи для Украины до 40 млрд долларов. Этот законопроект продвигает Демократическая партия США.

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Предлагаемый проект предусматривает финансирование потребностей Украины в размере 39,8 млрд долларов. Первоначальный запрос президента США Джозефа Байдена в Конгресс предусматривал только 33 млрд долларов (20,4 млрд — на военную помощь, 8,5 млрд — на экономическую помощь и 3 млрд — на гуманитарную помощь).

Законопроект демократов не только сохраняет в силе все запросы Байдена, но предусматривает дополнительное финансирование гуманитарной и военной помощи Украине в размере 3,4 млрд долларов на каждый пункт.

В Украине продолжится эвакуация населения с горячих точек

"Укрзализныця" продолжает назначать эвакуационные поезда. С 6 по 11 мая будет курсировать один маршрут.

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Сегодня отправится поезд:

  • 16:30 – 234/233 Покровск – Днепр – Львов

В "Укрзализныце" отметили, что время отправки может изменяться.

В Ровенской области сокращают продолжительность комендантского часа

В Ровенской области со вторника, 10 мая, сократят продолжительность комендантского часа. Теперь он будет с 23:00 до 5:00.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал, что Совет обороны области в пятницу, 6 мая, принял ряд решений, в том числе и о сокращении комендантского часа. Кроме этого, с 7 мая продлили время продажи алкоголя в магазинах и заведениях общепита с 11:00 до 21:00.

"По просьбе патрульной полиции и Службы автомобильных дорог в пределах Ровенской области будут восстановлены дорожные знаки ограничения максимальной скорости, а в пределах Дубенского и Ровенского районов — названия населенных пунктов на государственных автодорогах", — отметил Коваль.

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Непокоренные
Наталья Степановна Гошта – 96-летняя женщина из Ровенской области стала "Почетным волонтером Украины". Она помогает украинским защитникам, а сейчас в своем доме приютила семью из Мариуполя. В 1942-м ее, 17-летнюю девушку, вывезли на работы в нацистскую Германию. В 1945-м пешком вернулась в родное село. А сейчас, в дни памяти и победы над фашизмом, говорит: "Пережила Гитлера – переживу и Путина!"
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ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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