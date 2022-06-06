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Плани на евакуацію з Харківської області та гігантський астероїд біля Землі — ці та інші події 6 червня

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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6 червня, 06:00
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У Харківській області виникли проблеми із запланованою евакуацією, а повз Землю пролетить гігантський астероїд
Важливі події 6 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"
Важливі події 6 червня/Фото: колаж: "Сьогодні"

У понеділок, 6 червня, в Україні не відбудеться евакуація з тимчасово окупованих територій Харківської області. Крім того, сьогодні повз Землю пролетить гігантський астероїд.

У Харківській області волонтери скасували евакуацію

Волонтери скасували евакуацію з окупованих територій Харківської області, яка мала відбутись 6 червня. Це пов'язано із небезпекою обстрілів зі сторони російських окупантів.

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"На жаль, надійшла інформація про підготовку провокацій. Зараз терміново сповіщаємо всіх про скасування евакуації у зв'язку з небезпекою", – йдеться у повідомленні організації "Допомагаємо виїхати", яка готувала евакуацію.

Коли люди зможуть виїхати із небезпечних територій — невідомо.

До Землі наближається гігантський астероїд

Національне управління США з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) повідомило, що повз Землю 6 червня пролетить астероїд 2021 GT2.

За даними NASA, діаметр космічного каменя становить від 37 до 82 метрів, а його швидкість руху — понад 26 000 км за годину.

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Астероїд безпечно розминеться з нашою планетою на відстані у понад 3,5 мільйона кілометрів. Після 6 червня наступне наближення 2021 GT2 до Землі відбудеться вже 26 січня 2034 року. Тоді відстань космічного каменя до нашої планети становитиме щонайменше 14,5 мільйонів км.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 6 червня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних поїздів на 6 червня:

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  • 16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.

В Ірпені українцям роздаватимуть ковдри

В Ірпені видаватимуть ковдри містянам, які втратили житло через війну і ще не отримували їх. Отримати ковдру можна буде 6 червня з 9:00 до 11:00 години за адресою: місто Ірпінь, вулиця Гагаріна, 9.

"Допомога одноразова, видається на одного представника для всіх членів сім’ї", – повідомив керівник управління праці та соціального захисту населення Ірпінської міськради Петро Зброжек.

Для того, щоб отримати ковдру, при собі треба мати паспорт громадянина України, а також довідку про зруйноване майно, непридатне для проживання, акт пожежників.

У Росії влаштують істерику для іноземних ЗМІ

Представниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова повідомила, що скликає керівників американських ЗМІ в Москві на зустріч у понеділок, 6 червня. Вона анонсувала жорсткі заходи у відповідь на обмеження США щодо російських медіа.

"Якщо робота російських ЗМІ — операторів і журналістів — не буде нормалізована в Сполучених Штатах, то неминуче будуть застосовуватися найсуворіші заходи", — цитує агентство Reuters речницю МЗС РФ Марію Захарову.

"З цією метою у понеділок, 6 червня, керівники московських представництв усіх американських ЗМІ будуть запрошені до пресцентру МЗС Росії, щоб пояснити їм наслідки ворожої позиції їх уряду в медіасфері, — додала вона. — Ми з нетерпінням чекаємо цього".

За інформацією агентства Reuters, Росія звинуватила західні країни у запровадженні несправедливих обмежень на свої ЗМІ за кордоном, включаючи заборону на деякі державні новинні агентства. Минулого місяця російські законодавці ухвалили законопроєкт, який надає прокурорам повноваження закривати іноземні медіабюро в Москві, якщо західну країну визнано "недружньою" до російських ЗМІ.

Вашингтон запровадив санкції проти деяких державних російських телеканалів, які, за його словами, поширюють дезінформацію, щоб підтримати війну Росії в Україні.

Відповідаючи на запитання про виклик американських ЗМІ до Москви, речник Держдепартаменту сказав, що Сполучені Штати підтримують доступ до ЗМІ та Інтернету для росіян, які зазнають цензури з боку власного уряду.

"Кремль веде повну атаку на свободу ЗМІ, доступ до інформації та правди", — підсумував він.

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