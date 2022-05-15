Майже 60 танків! ЗСУ підрахували, скільки техніки позбавили РФ за тиждень

Українські захисники знищили техніку окупантів у зоні ООС

Українські захисники знищують техніку РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

На Донецькому та Луганському напрямах російські окупанти завдають ракетних ударів та стріляють по цивільних об'єктах інфраструктури. Але водночас загарбники зазнають величезних втрат. Так, за добу ЗСУ знищили три танки РФ.

Про це повідомили у штабі ООС.

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Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої.

Загарбники зазнають втрат у живій силі та техніці.

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За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

3 танки

1 артилерійську систему

6 одиниць бойової броньованої техніки

1 ворожий автомобіль

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 ворожі гелікоптери (Ка-52 і Мі-28) та 5 безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10".

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 РСЗВ), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів.

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Окупанти не хочуть воювати в Україні та ображені на командирів

Російські окупанти охоплені панікою і жалкують, що приїхали воювати проти українців. Героїчний опір Збройних сил України на Харківщині деморалізував ворога. Росіяни радіють буквально кожному дню свого життя. Про це йдеться у нових перехоплених телефонних розмовах загарбників, які опублікувала СБУ.

Путінський окупант зателефонував матері і в розпачі поскажився на те, що по ньому стріляють українські захисники та не дозволяють відступати.

"Пацаны уже просто на панике такой, что… По нам е*ашат с минометов, танков, нах*й, а нам даже отходить не разрешают", – скаржиться путінський вояка своїй матері.

Він обурений, що на передову кидають лише рядовий склад, а їхні командири сидять у безпечному місці в тилу.

"Я очень жалею, что сюда поехал. Тут каждый день на счету", – резюмує окупант.

У СБУ визнають, що окупант правий, адже українські захисники виконують свою роботу "на відмінно", і уникнути покарання за вторгнення на в Україну навряд чи вдасться. Уже майже 25 тисяч ворожих загарбників заплатили за це своїм життям.

"Ті, кому досі щастило, ще мають шанс скласти зброю та врятуватися", – зазначили в СБУ.

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