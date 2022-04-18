ЗСУ знищили літак, безпілотник й три вертольоти окупантів

Ворог кожного дня зазнає втрат

ЗСУ нищать окупантів/Фото: колаж: "Сьогодні"

Повітряні сили ЗСУ 17 квітня знищили літак окупантів, три вертольоти та безпілотник. Крім того, українські захисники завдавали нищівних ударів по позиціях військ РФ.

Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних Сил ЗСУ.

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На сході та півдні України ворог зміг істотно наростити свої засоби протиповітряної оборони. Там окупанти продовжують бомбити, обстрілювати з ракет і артилерії мирні міста нашої країни.

"Воїни Збройних сил України й там завдають суттєвих втрат окупантам і на землі, і в повітрі", — йдеться в повідомленні.

За добу 17 квітня підрозділами ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ знищено п'ять повітряних цілей. Серед них:

1 літак (винищувач типу "Су");

3 вертольоти (два Мі-24 та один Ка-52);

1 БПЛА ОТР (Орлан-10).

Винищувачі Повітряних Сил продовжують здійснювати патрулювання повітряного простору та авіаційне прикриття військ, а ударна авіація – завдає ракетно-бомбові удари по позиціях окупаційних військ.

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Озвучено поточні втрати окупантів у війні

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати армії Росії з 24.02 по 17.04 орієнтовно становлять:

особового складу – близько 20 300 осіб ліквідовано;

танків ‒ 773 одиниці;

бойових броньованих машин ‒ 2002 одиниці;

артилерійських систем – 376 одиниць;

РСЗВ – 127 одиниць;

засобів ППО – 66 одиниць;

літаків – 165 одиниць;

гелікоптерів – 146 одиниць;

автомобільної техніки – 1471 одиниця;

кораблі /катери / boats – 8 одиниць;

цистерн з ПММ – 76;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148;

спеціальної техніки – 27;

пускових установок ОТРК/ТРК – 4.

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