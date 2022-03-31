Під Черніговом від російського снаряда загинув чоловік нардепа Стефанішиної

Без батька залишилися дві дочки – Влада та Валерія

Чоловік Ольги Стефанішиної Богдан загинув під Черніговом, намагаючись урятувати людей. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік народного депутата України від фракції "Голос" Ольги Стефанішиної загинув під час бойових дій під Черніговом. Про це Стефанішина повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Мій улюблений чоловік, Богдане, загинув від російського снаряда 30 березня під Черніговом, намагаючись врятувати людей. Я буду з нашими дітьми, не на зв'язку. Мені дуже боляче. С*ка війна", – написала вона.

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Ольга Стефанішина – ексзаступник міністра охорони здоров'я України з питань євроінтеграції, громадська активістка, народний депутат України 9-го скликання Верховної Ради від партії "Голос", член Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та страхування.

Ольга Стефанішина одружилася з Богданом у січні 2009 року. Без батька залишилися дві дочки: Влада та Валерія.

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Ольга Стефанішина та Богдан виховували двох дочок: Владу та Валерію. Дівчата залишилися без батька / Фото: Инстаграм

Нагадаємо, що Чернігів став однією з гарячих точок під час війни України та Росії. Окупанти б'ють по місту з артилерії та скидають авіаційні бомби. Російські військові атакують дитячі садки, лікарні, житлові будинки, внаслідок чого є жертви серед мирного населення.

Сайт "Сьогодні" зв'язався зі штабом Оперативного командування "Північ", що забезпечує оборону Чернігова, та з'ясував, яка ситуація у місті, як виживають місцеві жителі та що кажуть військові.