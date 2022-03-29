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Зруйноване місто та сотні загиблих: що відбувається у Чернігові

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Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор Влада Сьогодні
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29 березня, 13:56
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ЗСУ відбивають атаки окупантів та відтісняють загарбників
У Чернігові знищено сотні будівель. Фото: колаж "Сьогодні"
У Чернігові знищено сотні будівель. Фото: колаж "Сьогодні"

Чернігів став однією з гарячих точок під час війни України та Росії. Окупанти б'ють по місту з артилерії та скидають авіаційні бомби. Російські військові атакують дитячі садки, лікарні, житлові будинки, внаслідок чого є жертви серед мирного населення. Сайт "Сьогодні" зв'язався зі штабом Оперативного командування "Північ", яке забезпечує оборону Чернігова, і з'ясував, яка ситуація сьогодні у місті, як виживають місцеві жителі та що кажуть військові.

Зруйновано сотні будівель, відрізано сполучення з "великою землею"

Внаслідок обстрілу російських окупантів у Чернігові зруйновано стадіон "Гагаріна", постраждала тренувальна база "Десни", готель "Україна" та бібліотека. Також зруйновано житлові багатоповерхові будинки у кількох мікрорайонах, знищено понад сотню приватних будівель.

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"На сьогодні у міста фактично відрізано сполучення з "великою землею". У місті немає світла, води та газу, спостерігаються проблеми з мобільним зв'язком. Місцева влада максимально намагається забезпечити населення необхідними продуктами, засобами гігієни, медикаментами. Головне – здійснюється підвезення води та забезпечення функціонування свердловин. Даємо по 10 літрів води на особу на добу. Налагоджується доставка гуманітарної допомоги", – розповіли "Сьогодні" військові.

28 березня російські війська обстріляли у місті мікрорайон льотного училища та проспект Миру у напрямку Гомеля. Постраждало підприємство, а до житлових будинків прилетіли міни 120 калібру, багато пошкоджень. Ремонтні роботи проводять у перервах між обстрілами.

Сотні загиблих та поранених

За словами мера Чернігова Владислава Атрошенка, за час війни жертвами російських бомбардувань Чернігова стали від 350 до 400 людей.

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"У нас загинуло вже 350 людей у місті. У нас зараз перепризначено начальника обласного управління охорони здоров'я, сподіваюся, будуть більш детальні цифри. Думаю, що ця цифра вже близько 400 людей. Половину з цих людей я особисто знаю, дуже важко все це переносити", – сказав Атрошенко в ефірі національного телемарафону у вівторок, 29 березня.

Він також додав, що у двох лікарнях міста перебувають понад 400 поранених і щодня після обстрілу до медзакладів надходять близько 40 поранених.

Владислав Атрошенко: "Жертвами російських бомбардувань Чернігова стали від 350 до 400 людей"
Владислав Атрошенко: "Жертвами російських бомбардувань Чернігова стали від 350 до 400 людей" / Фото: Facebook

Евакуювати людей складно

За даними місцевої влади, евакуювати людей та вивезти поранених надто складно, бо ворог розбив усі можливі дороги та мости. Іншою проблемою є те, що частини окупантів відокремлені і вони можуть й не спілкуватися один з одним. Тобто якщо можна домовитися з російськими представниками, то невідомо, чи знають про цю домовленість усі ворожі війська на місцях.

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Спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник під час брифінгу 28 березня заявив, що протягом останніх кількох днів російські загарбники знищили мости в районах населених пунктів Конотоп, Стара Рудня, См'яч, Малий Дірчин та Великий Дірчин. Окупанти також продовжують блокувати Чернігів, але відійшли від населеного пункту Сновськ, знищивши міст через річку Снов.

"Ворог проводить перегрупування, зосереджує техніку в населених пунктах та лісових масивах з метою запобігання її вогневій поразці. Противник продовжує блокувати місто Чернігів, завдає вогневої поразки по об'єктах цивільної інфраструктури", – прокоментував Мотузяник.

ЗСУ успішно відбивають атаки окупантів

Як зазначають у ОК "Північ", за місяць повномасштабного вторгнення ворог неодноразово намагався робити спроби прориву до міста, але ЗСУ успішно відбивали всі атаки та відтіснили нападників.

"Буквально вчора сили ОК "Північ" знищили 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль Урал з БК і танк Т-72. Також було пошкоджено 8 одиниць техніки противника та захоплено вантажний автомобіль "Урал" із сухим пайком. За попередніми підрахунками, втрати живої сили супротивника за день склали до 22 військовослужбовців. Окупанти не залишають спроб взяти місто, але кожен із наших військових, від рядового і до командного складу, впевнено заявляють: "Х*й їм, а не Чернігів", – підсумували у штабі ОК "Північ ".

Сили ОК
Сили ОК "Північ" знищили 2 бронеавтомобілі "Тигр", вантажний автомобіль Урал з БК та танк Т-72 / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Збройні сили України знищили чергову колону російських окупантів у Чернігівській області.

Також ми інформували, що з 22 березня Чернігів повністю залишився без електропостачання та води через обстріл російськими окупантами міста.

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Катерина Ступницька - військовий медик, сержант ЗСУ. З 2014 року була на передовій і неодноразово рятувала життя нашим військовим. В березні 2022-го, ризикуючи власним життям, вона під вогнем надала медичну допомогу кільком українським танкістам, а невдовзі загинула під обстрілом окупантів. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Два дідуся-пенсіонера з різних регіонів України згадали своє партизанське коріння - і завдали шкоди ворогові. Перший (на фото) - викрав у окупантів вантажівку та доставив українським військовим. Другий - 78-річний дід Василь із Баштанки (Миколаївщина), засмутившись, що його не взяли до тероборони, зробив “коктейлі молотова” і власноруч закидав ворожу установку “Град”.
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