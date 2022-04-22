Під Харковом окупанти обстріляли селище: одна людина загинула, шестеро поранено (фото)

Крім того, пошкоджено та зруйновано складські приміщення

Військові РФ продовжують обстріл мирних жителів / Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти обстріляли смт Коротич. У населеному пункті є загиблий та поранені. Розпочато досудове розслідування.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура в Telegram.

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"22 квітня 2022 року російські військовослужбовці обстріляли смт Коротич Харківського району. Внаслідок обстрілу окупантів загинув чоловік. Ще 6 мирних мешканців отримали поранення", – йдеться у повідомленні.

Крім того, пошкоджено та зруйновано складські приміщення.

На Харківщині під час обстрілів постраждали люди / Фото: Генеральная прокуратура Украины

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"За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України)", – додали у прокуратурі.

Окупанти вже хочуть застосувати застарілу радянську техніку

У розвідці заявили, що для відновлення бойових можливостей Збройні сили Росії дедалі частіше вдаються до використання техніки радянського виробництва, яка з 1970-х років перебувала на базах зберігання.

"Значна увага приділяється збільшенню можливостей артилерійських та ракетних підрозділів для здійснення безперервного обстрілу українських міст", – зазначили в управлінні.

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