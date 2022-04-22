Под Харьковом оккупанты обстреляли поселок: один человек погиб, шестеро ранены (фото)

Оккупанты обстреляли пгт Коротич. В населенном пункте есть погибший и раненые. Начато досудебное расследование.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.
"22 апреля 2022 российские военнослужащие обстреляли пгт Коротич Харьковского района. В результате обстрела оккупантов погиб мужчина. Еще 6 мирных жителей получили ранения", – говорится в сообщении.
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Кроме того, повреждены и разрушены складские помещения.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.
Оккупанты уже хотят применить устаревшую советскую технику
В разведке заявили, что для восстановления боевых возможностей Вооруженные силы России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.
"Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – отметили в управлении.