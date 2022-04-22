Под Харьковом оккупанты обстреляли поселок: один человек погиб, шестеро ранены (фото)

Кроме того, повреждены и разрушены складские помещения

Военные РФ продолжают обстрел мирных жителей / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты обстреляли пгт Коротич. В населенном пункте есть погибший и раненые. Начато досудебное расследование.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура в Telegram.

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"22 апреля 2022 российские военнослужащие обстреляли пгт Коротич Харьковского района. В результате обстрела оккупантов погиб мужчина. Еще 6 мирных жителей получили ранения", – говорится в сообщении.

Кроме того, повреждены и разрушены складские помещения.

В Харьковской области при обстрелах пострадали люди / Фото: Генеральная прокуратура Украины

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"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – добавили в прокуратуре.

Оккупанты уже хотят применить устаревшую советскую технику

В разведке заявили, что для восстановления боевых возможностей Вооруженные силы России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая с 1970-х годов находилась на базах хранения.

"Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – отметили в управлении.

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