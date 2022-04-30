Під Києвом знайшли нову братську могилу мирних жителів, вбитих окупантами (відео)

Загарбники катували людей перед знищенням

Окупанти катували та вбивали мирних людей/Фото: колаж: "Сьогодні"

На території Бучанського району Київської області знайшли яму з тілами трьох чоловіків. Їх вбили російські окупанти.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Реклама

Деталі

29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.

"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", — повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

Місце поховання знаходилось у лісі поряд із селом Мироцьке. Загарбники зв’язували жертвам руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрити очі. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.

За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань з українських громадян, тому скинули тіла в яму і засипали землею. Правоохоронці Київської області вже провели огляд тіл загиблих. Нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.

Реклама

Біля Маріуполя знайшли братську могилу

Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.

Довжина нових траншей сягає більше ніж 200 метрів. Перші викопані траншеї на території місцевого кладовища з’явилися 24 березня, вони були завдовжки близько 70 метрів. Вже 7 квітня помітили, що місце поховання збільшилося, а частина з траншей була закопана.

Реклама

На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.

Читайте також