Під Києвом знайшли нову братську могилу мирних жителів, вбитих окупантами (відео)

На території Бучанського району Київської області знайшли яму з тілами трьох чоловіків. Їх вбили російські окупанти.
Про це повідомляє поліція Київської області.
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29 квітня на території Бучанського району виявили яму з тілами трьох чоловіків, яких солдати російської федерації мордували, а потім жорстоко вбили.
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"Жертв катували тривалий період часу, на кінцівках знайдено кульові поранення. На останок кожному із чоловіків стріляли у вухо. Це чергове масове поховання, яке зробили окупанти на території Бучанського району, того багатостраждального району, де вбили і закатували вже більше тисячі громадян", — повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.
Місце поховання знаходилось у лісі поряд із селом Мироцьке. Загарбники зв’язували жертвам руки, намотували на обличчя тканину, щоб закрити очі. У деяких чоловіків в роті знаходився кляп. На трупах присутні сліди тортур, а також вогнепальні постріли в різні частини тіла.
За попередніми даними, окупанти намагались приховати сліди знущань з українських громадян, тому скинули тіла в яму і засипали землею. Правоохоронці Київської області вже провели огляд тіл загиблих. Нині вони скеровані на судово-медичну експертизу.
Біля Маріуполя знайшли братську могилу
Поблизу Маріуполя зафіксували вже третє місце масового поховання людей. Викопані траншеї супутник виявив на території кладовища окупованого російськими військами селища Старий Крим за 5 км від міста.
Довжина нових траншей сягає більше ніж 200 метрів. Перші викопані траншеї на території місцевого кладовища з’явилися 24 березня, вони були завдовжки близько 70 метрів. Вже 7 квітня помітили, що місце поховання збільшилося, а частина з траншей була закопана.
На супутниковому знімку за 24 квітня зафіксовані нові траншеї. Протяжність місця масового поховання збільшилася до понад 200 метрів.
"Я розумів, що буду тут, якою б не була ситуація. Багато хто намагався виїхати. Це просто клоуни. Смішно."