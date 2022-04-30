Под Киевом нашли новую братскую могилу мирных жителей, убитых оккупантами (видео)

На территории Бучанского района Киевской области нашли яму с телами трех мужчин. Их убили российские оккупанты.
Об этом сообщает полиция Киевской области.
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29 апреля на территории Бучанского района обнаружили яму с телами трех мужчин, которых солдаты Российской федерации мордовали, а затем жестоко убили.
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"Жертв пытали длительный период времени, на конечностях найдены пулевые ранения. Напоследок каждому из мужчин стреляли в ухо. Это очередное массовое захоронение, которое сделали оккупанты на территории Бучанского района, того многострадального района, где убили и замучили уже больше тысячи граждан", — сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.
Место захоронения находилось в лесу рядом с селом Мироцкое. Захватчики связывали жертвам руки, наматывали на лицо ткань, чтобы закрыть глаза. У некоторых мужчин во рту находился кляп. На трупах присутствуют следы пыток, а также огнестрельные выстрелы в разные части тела.
По предварительным данным, оккупанты пытались скрыть следы издевательств над украинскими гражданами, поэтому сбросили тела в яму и засыпали землей. Правоохранители Киевской области уже провели осмотр тел погибших. В настоящее время они направлены на судебно-медицинскую экспертизу.
Возле Мариуполя нашли братскую могилу
У Мариуполе зафиксировали уже третье место массового захоронения людей. Выкопанные траншеи спутник обнаружил на территории кладбища оккупированного русскими войсками поселка Старый Крым в 5 км от города.
Длина новых траншей достигает более 200 метров. Первые вырытые траншеи на территории местного кладбища появились 24 марта, они были длиной около 70 метров. Уже 7 апреля заметили, что место захоронения увеличилось, а часть траншей была закопана.
На спутниковом снимке за 24 апреля были зафиксированы новые траншеи. Протяженность места массового захоронения увеличилась до более чем 200 метров.
"Я понимал, что буду здесь, какой бы ни была ситуация. Многие пытались уехать. Это просто клоуны. Смешно."