Під Києвом окупанти розстріляли громадянина Чехії

У 49-річного чоловіка залишались дружина та брат

Громадянин Чехії 3 березня перестав виходити на зв'язок. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В Бучанському районі поліція виявила та оглянула тіла трьох убитих російськими окупантами мирних осіб. Поховання знайшли біля окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

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Як зазначається, в ямі були тіла трьох чоловіків, зокрема одного іноземця. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла. Також поруч було виявлено розтяжку з гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

"Дві особи були вбиті в голову, одна – в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного із загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини наразі не встановлені, але вони були в цивільному одязі. Ми шукатимемо, за яких обставин вони зникли на території України", – зазначив Нєбитов.

Стало відомо, що громадянин Чехії до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. У Чехії у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії.

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"В період окупації чоловік вийшов за дровами та не повернувся. Як виявилось, солдати РФ роздягли чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів", – йдеться в повідомленні.

За словами Нєбитова, це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть із власних осель. Водночас на тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування, а також наявність вогнепальних поранень в області тулуба.

Нагадаємо, колишній найманець російської приватної військової компанії "Вагнер" Марат Габідуллін заявив, що поразка армії Російської Федерації під Києвом була неминучою. Росіяни не очікували, що українська армія чинитиме такий лютий опір. Саме через це російські військові були захоплені зненацька.

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