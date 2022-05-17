Країна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🚑 Евакуація з "Азовсталі" 🏆 Перемога на Євробаченні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Країна Подробиці

Під Києвом окупанти розстріляли громадянина Чехії

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
17 травня, 08:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У 49-річного чоловіка залишались дружина та брат
Громадянин Чехії 3 березня перестав виходити на зв'язок.
Громадянин Чехії 3 березня перестав виходити на зв'язок. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В Бучанському районі поліція виявила та оглянула тіла трьох убитих російськими окупантами мирних осіб. Поховання знайшли біля окружної дороги неподалік Макарова, де в період бойових дій розміщувались позиції росіян.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов.

Реклама

Деталі

Як зазначається, в ямі були тіла трьох чоловіків, зокрема одного іноземця. Загиблі були розстріляні окупантами в різні частини тіла. Також поруч було виявлено розтяжку з гранатою "Ф-1", яку залишили окупанти.

"Дві особи були вбиті в голову, одна – в живіт. На місці захоронення знайшли документи одного із загиблих – це громадянин Чехії. Є його відповідні дані. Інші дві людини наразі не встановлені, але вони були в цивільному одязі. Ми шукатимемо, за яких обставин вони зникли на території України", – зазначив Нєбитов.

Стало відомо, що громадянин Чехії до війни працював в Україні далекобійником, а з початком бойових дій приїхав до нашої держави допомагати як волонтер. 3 березня іноземець перестав виходити на зв'язок. У Чехії у 49-річного іноземця залишались дружина та брат.

Також неподалік села Раківка поліцейські знайшли тіло ще одного розстріляного місцевого жителя. Жертвою окупантів став колишній оперативний працівник органів внутрішніх справ, який перебував на пенсії.

Реклама

"В період окупації чоловік вийшов за дровами та не повернувся. Як виявилось, солдати РФ роздягли чоловіка і розстріляли. Загиблого поховали на полі поряд із бойовими позиціями агресорів", – йдеться в повідомленні.

За словами Нєбитова, це черговий факт, який підтверджує, що російські військові викрадали людей навіть із власних осель. Водночас на тілі загиблого криміналісти виявили сліди катування, а також наявність вогнепальних поранень в області тулуба.

Нагадаємо, колишній найманець російської приватної військової компанії "Вагнер" Марат Габідуллін заявив, що поразка армії Російської Федерації під Києвом була неминучою. Росіяни не очікували, що українська армія чинитиме такий лютий опір. Саме через це російські військові були захоплені зненацька.

Реклама

Читайте також:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Останні новини
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Дізнатись!
Діпломатичний фронт
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Більше новин
Опитування
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 17 травня
1
Особовий склад 27900
Особовий склад
2
Літаки 201
Літаки
3
Гелікоптери 167
Гелікоптери
4
Танки 1235
Танки
5
ББМ 3009
ББМ
6
Артилерія 578
Артилерія
7
Засоби ППО 90
Засоби ППО
8
РСЗВ 198
РСЗВ
9
БПЛА 436
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2109
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Герої не вмирають!

Той, хто врятував авіацію ВМС… Полковник Ігор Бедзай – начальник служби безпеки польотів, старший інспектор-льотчик Командування Військово-Морських Сил ЗСУ. Один із найкращих військових пілотів України. Це саме він у 2014-му, не чекаючи наказів зверху, врятував авіацію ВМС із окупованого Криму. Загинув у травні 2022-го під час виконання бойового завдання. Герой України. Посмертно.

Історія героя
Фортеця Маріуполя
Все про символ незламності українців
Читати
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30399.34

Binance Coin (BNB)

306.12

Dogecoin (DOGE)

0.09

Litecoin (LTC)

70.73

Theta (THETA)

1.39

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
38,34
37,74
42,63
34,36
39,56
37,68
44,70
33,97
39,56
37,68
42,63
33,99
-
37,59
44,29
31,50
-
-
44,74
35,74
-
-
-
34,59
-
37,68
42,63
34,97
-
37,68
42,63
34,56
-
37,68
42,63
31,37
Полювання на окупанта
Куди писати, якщо побачили ворожу техніку
Допомогти армії
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,38 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.48

Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Поговори зі мною
Загадай бажання і дізнайся відповідь
Спитати
Надійний тил
Допомогти Героям!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Країна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти