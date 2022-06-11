Подоляк дав жорстку відповідь Байдену на звинувачення у бездіяльності

Зеленський знав про всі можливі сценарії російського вторгнення

Михайло Подоляк прокоментував заяву президента США / Фото: Колаж: Сьогодні

Слова Байдена не зовсім коректні, адже українська влада чудово розуміла, що саме задумала Росія. Президент України Володимир Зеленський щодня отримував аналітичні звіти щодо російських військ на кордоні. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, пише Ліга.

"Безумовно, це (слова Байдена. – Ред.) не зовсім так. Про те, що Росія розробляє різні сценарії експансії, ми чудово розуміли. У Володимира Зеленського на столі постійно була відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував". на всі слова та попередження наших партнерів", – сказав він.

Він наголосив, що Київ розумів наміри росіян і "готувався до того чи іншого агресивного сценарію". За його словами, про підготовку свідчить "розосередження складу боєприпасів та зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення та розбудова оборонних можливостей, ефективне введення в перший тиждень дистанційних ударів, які різко зламали первинні російські плани".

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У Києві справді не чекали масового наступу одразу у кількох напрямках, тому це стало несподіванкою як для українців, так і для багатьох жителів Заходу.

Передісторія

10 червня президент США Джо Байден заявив, що президент України Володимир Зеленський "не хотів чути" попереджень про майбутнє повномасштабне вторгнення Росії. При цьому Вашингтон не мав сумнівів, що президент РФ Володимир Путін збирався "перетнути кордон".

США почали бити на сполох з приводу підготовки Росії до вторгнення в Україну задовго до того, як 24 лютого Путін оголосив про "спецоперацію". Це стосувалося й того, що американські диппредставництва першими покинули Київ.

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Позаштатний радник глави Офісу президента України Олексій Арестович заявляв, що українців заздалегідь не попередили про початок війни з Росією , щоб не спровокувати паніку, що паралізує країну Владі довелося робити дуже складний вибір.