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Подоляк: Наша місія на "Азовсталі" не завершена

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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8 травня, 20:51
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Радник заявив, що в Офісі президента максимально зосереджені на пошуку рішень
Михайло Подоляк заявив, що питання військової деблокади Маріуполя – це виняткова компетенція ЗСУ.
Михайло Подоляк заявив, що питання військової деблокади Маріуполя – це виняткова компетенція ЗСУ. / Фото: Офис Президента Украины, Колаж: Сьогодні, Полк АЗОВ telegram

Кожна "гаряча" точка в Україні, де триває опір російським окупантам, перебуває у фокусі уваги Офісу президента. Водночас для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання "Азовсталі".

Про це радник голови Офісу президента Михайло Подоляк розповів у коментарі журналістам, повідомляє "Сьогодні".

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Герої сьогодення

"Бійці "Азову", які утримують оборону на заводі "Азовсталь", – це герої сьогодення. Говорю про це без пафосу та без вагань – у нас із хлопцями були дуже відверті розмови. Особисто в мене в тому числі. Не все, безумовно, можна оприлюднювати. Наразі ми перебуваємо в постійній комунікації. І я повністю розумію їх емоційний стан – для росіян сьогодні взагалі немає гальм, коли виникає питання "Азовсталі". Ні репутаційних, ні гуманістичних, ні публічних запобіжників", – сказав він.

За словами Подоляка, окупанти прагнуть знищення українських військових у Маріуполі в прямому ефірі:

"Ми прагнемо збереження життів наших героїв. Кожна розмова президента з іноземними лідерами та міжнародними організаціями починається та закінчується словом "Азовсталь". Ми прораховуємо всі можливі формули та формати, а якщо історія міжнародного права таких форматів не має – пропонуємо нові".

Також він зазначив, що за посередництва ООН Офісу Президента вдалося організувати евакуацію цивільних осіб – жінок, дітей, людей похилого віку, що перебували на заводі "Азовсталь":

"Все це було б неможливо без допомоги на місці хлопців з "Азовсталі", що відкопували та супроводжували цивільних. Деякі з них заплатили за це своїм життям. Ми не вважаємо цю місію завершеною, доки не заберемо всіх наших людей. Життя кожного українського захисника є священним для української держави – це аксіома для нас. Захисники "Азовсталі" – хлопці з "Азову", поліції, прикордонної служби, військові – стали живим символом України. Ми робимо все, щоб їх врятувати".

Крім цього, радник голови ОП заявив, що енергія суспільства сьогодні має бути скерована не на звернення до військово-політичного керівництва всередині країни:

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"Ми максимально зосереджені на пошуку рішень, на суспільства західних країн, світових лідерів та міжнародних організацій. Щоб вони також тисли на російську сторону. Особливо ті з них, хто роками мав з ними прекрасні бізнесові та лобістські стосунки. Ставайте поряд із нами. Ставайте посередниками. Доводьте росіянам, що репутація, гуманізм мають значення".

Деблокада міста

Окремо Михайло Подоляк торкнувся і питання військової деблокади Маріуполя.

"Це виключна компетенція Збройних сил України. Якби була бодай одна можливість провести деблокаду військовим шляхом, то вона була б використана керівництвом ЗСУ. Збройні сили сьогодні роблять надзусилля, щоб ця можливість з‘явилася у видимій перспективі. Але питання військових заходів та планів точно не є предметом суспільного обговорення".

Нагадаємо, офіцер управління розвідки полку "Азов" Ілля Самойленко на брифінгу з "Азовсталі" розповів, що окупанти зробили з їхнім побратимом. Російські військові спочатку на камери показували, що з полоненими поводитимуться по-людськи, а потім вбили одно з полонених солдатів.

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