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Подоляк озвучив цілі України "максимум" та "мінімум" у війні з РФ

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 10:53
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Радник голови ОП розповів, коли і як закінчиться війна
Подоляк відповів, чим закінчиться війна в Україні
Подоляк відповів, чим закінчиться війна в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Владіімр Зеленський позначив мінімальні умови для припинення війни, яку розпочала Росія. Це кордони України до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю білоруському виданню Зеркало. Він відповідав на запитання, коли і як може закінчитися війна.

"Важке запитання. Президент запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після — може розпочатися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагнутиме відновити війну з новою інтенсивністю. У цьому проблема", — сказав він.

За словами Подоляка, Україні доведеться воювати стільки, скільки знадобиться для того, щоб прогнати зі своєї території окупантів, проте ціна може бути дуже високою.

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"Війна йтиме стільки, скільки Україні знадобиться на доведення того, що Росія має піти з наших територій. Це дуже складно і важко, тому що щодня докази потребують життів крутих хлопців. Людина — дуже складна конструкція. Вона вкладає в себе, розвивається, вчиться, відкрита, конкурентна. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив. Я хотів би знайти механізм, який зменшить нашу ціну. Мені все одно, скільки платить РФ. Для нас це висока ціна. Але тим не менш, ми воюватимемо, поки Росія не програє", — підкреслив радник голови ОП.

РФ може послабити наступ

Після 22 червня протистояння у війні проти Росії може трохи зменшитись. Потужність наступу у Сєвєродонецьку слабшає. А до кінця червня російські солдати можуть перейти вже до позиційної війни. Про це розповів військовий експерт Олег Жданов.

Президент Росії Володимир Путін сподівається приурочити перемогу над Україною до століття створення Радянського Союзу. Але ВСУ мають всі можливості зірвати цей план окупантів, як зривали й попередні плани, розповів генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун.

Росія може ще раз напасти на Київську область. Проте прикордонні укріплення області добре облаштовані та надійні. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба.

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