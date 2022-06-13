Подоляк озвучив цілі України "максимум" та "мінімум" у війні з РФ

Радник голови ОП розповів, коли і як закінчиться війна

Подоляк відповів, чим закінчиться війна в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Владіімр Зеленський позначив мінімальні умови для припинення війни, яку розпочала Росія. Це кордони України до початку повномасштабного вторгнення 24 лютого, розповів радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю білоруському виданню Зеркало. Він відповідав на запитання, коли і як може закінчитися війна.

"Важке запитання. Президент запропонував програму мінімум: російські війська відходять до позицій, які вони займали 23 лютого. Після — може розпочатися мирний переговорний процес, де ми обговоримо всі претензії один до одного. Завдання максимум: територіальна цілісність у міжнародно визнаних кордонах України, програш Росії та її трансформація. Інакше вона весь час перебуватиме у пропагандистському чаді, реваншистських настроях і постійно прагнутиме відновити війну з новою інтенсивністю. У цьому проблема", — сказав він.

За словами Подоляка, Україні доведеться воювати стільки, скільки знадобиться для того, щоб прогнати зі своєї території окупантів, проте ціна може бути дуже високою.

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"Війна йтиме стільки, скільки Україні знадобиться на доведення того, що Росія має піти з наших територій. Це дуже складно і важко, тому що щодня докази потребують життів крутих хлопців. Людина — дуже складна конструкція. Вона вкладає в себе, розвивається, вчиться, відкрита, конкурентна. Ці люди створюють додану вартість для держави. Наші люди такі. Але вони гинуть. Це означає, що ми втрачаємо те, що для України вкрай важливо. Це наш золотий актив. Я хотів би знайти механізм, який зменшить нашу ціну. Мені все одно, скільки платить РФ. Для нас це висока ціна. Але тим не менш, ми воюватимемо, поки Росія не програє", — підкреслив радник голови ОП.

РФ може послабити наступ

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