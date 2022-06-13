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Бий окупанта! У Генштабі розповіли, на якому напрямку ворог зазнав найбільших втрат

Павло Чернишук Павло Чернишук Редактор Влада Сьогодні
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13 червня, 10:04
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ЗСУ знищили вже 1432 танки російських окупантів
Українські військові знищили близько 32 300 російських окупантів.
Українські військові знищили близько 32 300 російських окупантів. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В Україні триває 110-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Армія Росії зазнає величезних втрат у нашій країні.

Про нові втрати ворога розповів у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;
  • танків ‒ 1432 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;
  • артилерійських систем – 718 (+3) од.;
  • РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;
  • літаків – 213 (+1) од.;
  • гелікоптерів – 178 (+0) од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);
  • крилатих ракет ‒ 125 (+0);
  • кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 54 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!" – вказали у Генштабі.

Фото – Генштаб ЗСУ.
Фото – Генштаб ЗСУ.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня:

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Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області. У Генштабі ЗСУ також розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми.

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ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 09:30 13 червня
1
Особовий склад 32300
Особовий склад
2
Танки 1432
Танки
3
ББМ 3492
ББМ
4
Артилерія 718
Артилерія
5
Засоби ППО 97
Засоби ППО
6
РСЗВ 226
РСЗВ
7
Літаки 213
Літаки
8
Гелікоптери 178
Гелікоптери
9
БПЛА 585
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2460
Транспорт
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