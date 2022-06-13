Бий окупанта! У Генштабі розповіли, на якому напрямку ворог зазнав найбільших втрат

В Україні триває 110-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Армія Росії зазнає величезних втрат у нашій країні.
Про нові втрати ворога розповів у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
Яка ситуація
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1432 (+2) од.;
- бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;
- артилерійських систем – 718 (+3) од.;
- РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;
- літаків – 213 (+1) од.;
- гелікоптерів – 178 (+0) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);
- крилатих ракет ‒ 125 (+0);
- кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;
- спеціальної техніки ‒ 54 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!" – вказали у Генштабі.
Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня:
Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області. У Генштабі ЗСУ також розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми.
"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"