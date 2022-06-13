Бий окупанта! У Генштабі розповіли, на якому напрямку ворог зазнав найбільших втрат

ЗСУ знищили вже 1432 танки російських окупантів

Українські військові знищили близько 32 300 російських окупантів. / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

В Україні триває 110-а доба героїчного протистояння українського народу російському воєнному вторгненню. Армія Росії зазнає величезних втрат у нашій країні.

Про нові втрати ворога розповів у Facebook Генеральний штаб ЗСУ.

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Яка ситуація

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.06 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 32 300 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1432 (+2) од.;

бойових броньованих машин ‒ 3492 (+8) од.;

артилерійських систем – 718 (+3) од.;

РСЗВ ‒ 226 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 97 (+0) од.;

літаків – 213 (+1) од.;

гелікоптерів – 178 (+0) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 585 (+3);

крилатих ракет ‒ 125 (+0);

кораблі/катери ‒ 13 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 2460 (+5) од.;

спеціальної техніки ‒ 54 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються. Бий окупанта! Разом переможемо! Наша сила – в правді!" – вказали у Генштабі.

Фото – Генштаб ЗСУ.

Телеведучий Олексій Бурлаков для каналу "Україна 4.5.0." озвучив оперативне зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 13 червня:

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Раніше американський Інститут дослідження війни (ISW) повідомляв, що окупанти намагаються просуватися на південний схід від Ізюма в напрямку Слов’янська Донецької області. У Генштабі ЗСУ також розповіли, де захисники України відбили ворожі штурми.