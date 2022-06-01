Подоляк пояснив, що відбувається з постачанням важкого озброєння від Заходу

Радник голови ОП закликав не хайпувати на важливій темі

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Україна отримує озброєння від міжнародних партнерів згідно з домовленостями, хоч і не в такому темпі, як хотілося б. Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24". Він закликав не спекулювати на цю тему.

"По-перше, все, що нам потрібно, ми отримуємо, у будь-якому випадку. Може, не так швидко, як хотілося, і це погано, тому що потрібно якнайшвидше. Але ми отримуємо, тому що є консенсус антиросійський і проукраїнська, зокрема у військових елітах Заходу", — сказав він.

Також Подоляк вказав на велику кількість охочих "похайпувати". Він вважає, що інформація про постачання озброєнь має бути закритою.

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"Друге. Не забувайте, що люди люблять хайпувати. Тобто десь щось почитали і вже хочуть бути ньюзмейкерами на ту чи іншу тему. Я взагалі вважаю, що все, що стосується поставок для нас зброї, має бути закритим в інформаційному сенсі. Буде зброя — вона буде на фронті, буде використовуватися, після цього будуть репортажі, як ми це робили. Все інше, до моменту, коли вона прийде на фронт, — це все просто інформаційні активності. Не завжди це спекуляції, просто людям потрібна надія", — сказав він.

Крім того, за словами Подоляка, інформаційний хаос навмисно "вкидає" Росія.

"І третя складова – російські інформаційні кампанії, які хочуть дискредитувати і НАТО як постачальників зброї, хочуть створити хаос, у тому числі інформаційний. Хочуть частково вплинути на військові еліти західних країн, щоб вони мали менше бажання нам щось давати. Давайте просто працювати, війна ще не закінчилася. Для РФ важливо, щоб Україна залишилася сама. Для нас важливо, щоб проукраїнський консенсус збільшувався", — сказав Подоляк.

Допомога від Німеччини

1 червня стало відомо, що Німеччина поставить Україні сучасні системи ППО IRIS-T. Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц під час виступу у Бундестазі. За його словами, за допомогою цих систем Україна зможе "захистити ціле велике місто від атак російської авіації".

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Крім систем ППО, Німеччина надасть Україні радар стеження, здатний виявляти ворожі гаубиці, міномети та реактивну артилерію.

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