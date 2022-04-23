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Подоляк розповів, про що говорить визнання РФ щодо захоплення Сходу та Півдня

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23 квітня, 03:14
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Росія вестиме максимально агресивну війну з великою кількістю жертв, вважає радник керівника Офісу президента
Подоляк прокоментував, про що говорить російське визнання щодо захоплення Сходу та Півдня. Колаж "Сьогодні"
Подоляк прокоментував, про що говорить російське визнання щодо захоплення Сходу та Півдня. Колаж "Сьогодні"

Російська сторона може робити будь-які заяви, особливо їхнє військово-політичне керівництво, безумовно. Воно це робить часто із пропагандистських міркувань. У разі ми бачимо деяку неадекватність у сприйнятті реальності, на жаль.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "Сьогодні".

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"Безумовно, вони намагатимуться придумати якісь нові свої сценарні ігри, і все це тільки ескалуватиме конфлікт і продовжуватиме війну. Тому що Україна, звичайно ж, не дозволить якісь наші території під окупацією – насамперед на півдні та сході країни", – сказав Подоляк.

За його словами, ці заяви мають чинити певний тиск і на світову спільноту, і на Україну, і на внутрішній ринок Російської Федерації.

"Вони мають показати, наскільки російська армія крута, які наполеонівські плани вона має, зараз усіх знову поставлять на коліна. Це класична тактика. Безумовно, з військового погляду вони можуть розглядати будь-які сценарні можливості. Я розумію, що оперативно-тактичні плани мають завжди були широкими, спочатку це взагалі взяти під тотальний контроль всю правобережну Україну, включаючи Київ, зараз ці плани дещо зменшилися, але амбіції нікуди не поділися. зараз це довести світові, показати, що вони ось так діятимуть", – вважає він.

Насправді ця заява має сказати світові таке, наголошує Подоляк. По-перше, Росія вестиме максимально агресивну війну з великою кількістю жертв. Вона практично зараз про це заявила.

По-друге, Росія не дотримується жодних юридичних домовленостей, вона змінює по ходу гри будь-які правила, відмовляється від будь-яких домовленостей і так далі. Вона ще раз підтвердила, що є недоговороспроможним опонентом у принципі.

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По-третє, світ має зрозуміти, що якщо Україна найближчим часом не почне отримувати в повному обсязі запрошену президентом України Зеленським зброю, насамперед важку артилерію, ППО та важку бронетехніку, то війна справді супроводжуватиметься численними жертвами і для України вона буде тяжкою війною. Ми б хотіли, звичайно, росіян відправити якнайдалі з їхніми планами, особливо цих суб'єктів, які постійно роблять подібні загрозливі заяви.

По-четверте, якщо ми хочемо все ж таки закінчити війну якимось понятійним договором, у якому буде чітко прописано післявоєнний устрій у цій частині Європи, то будь ласка, давайте допомагайте Україні належним чином, бо апетити у російської армії . Ви ж бачите, вони трішки почали стріляти, подивилися, що у них крилатих ракет ще достатньо, убити можна ще багато тисяч мирних громадян, і вони починають назад свою стару тужливу пісню: "Зараз захоплюватимемо весь світ". Тому, будь ласка, нехай усі роблять висновки, виходячи із цих заяв.

Нагадаємо, Російські війська планують встановити повний контроль над Донбасом та півднем України, тим самим забезпечивши сухопутний коридор до Криму.

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Яку "перемогу" Путін хоче в Україні до 9 травня?

Наразі мета окупантів – відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться виключно цим .

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Герої не вмирають!

Врятував Житомир від авіаудару… Степан Тарабалка - майор ЗСУ, льотчик-винищувач. У свої 29 був одним з найвправніших українських пілотів, тому казали, що легендарний “Привид Києва” - це саме він (не підтвердилось)… Загинув у небі над Житомиром у бою з переважаючими силами ворога. Але наш ас встиг збити бомбардувальник, чим врятував житлові квартали міста. Герой України. Посмертно.

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