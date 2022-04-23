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Подоляк рассказал, о чем говорит признание РФ по захвату Востока и Юга

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23 апреля, 03:14
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Россия будет вести максимально агрессивную войну с большим количеством жертв, считает советник руководителя Офиса президента
Подоляк прокомментировал, о чем говорит российское признание по захвату Востока и Юга. Коллаж "Сегодня"
Подоляк прокомментировал, о чем говорит российское признание по захвату Востока и Юга. Коллаж "Сегодня"

Российская сторона может делать любые заявления, особенно их военно-политическое руководство, безусловно. Оно это делает часто из пропагандистских соображений. В данном случае мы видим некоторую неадекватность в восприятии реальности, к сожалению.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью "Настоящему времени".

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"Безусловно, они будут пытаться придумать какие-то новые свои сценарные игры, и все это будет только эскалировать конфликт и продолжать войну. Потому что Украина, конечно же, не позволит какие-то наши территории под оккупацией – прежде всего на юге и востоке страны", – сказал Подоляк.

По его словам, эти заявления должны оказывать определенное давление и на мировое сообщество, и на Украину, и на внутренний рынок Российской Федерации.

"Они должны показать, насколько российская армия крутая, какие наполеоновские планы она имеет, сейчас всех опять поставят на колени. Это классическая тактика. Безусловно, с военной точки зрения они могут рассматривать любые сценарные возможности. Я понимаю, что оперативно-тактические планы у них всегда были широкими. Первоначально – это вообще взять под тотальный контроль всю правобережную Украину, включая Киев. Сейчас эти планы несколько уменьшились, но амбиции никуда не делись. Амбиции, которые показывают, что они могут оккупировать в XXI веке треть территории другой страны. Они пытаются сейчас это доказать миру, показать, что они вот так будут действовать", – считает он.

На самом деле это заявление должно сказать миру следующее, подчеркивает Подоляк. Во-первых, Россия будет вести максимально агрессивную войну с большим количеством жертв. Она практически прямо сейчас об этом заявила.

Во-вторых, Россия не соблюдает никакие юридические договоренности, она меняет по ходу игры любые правила, отказывается от любых договоренностей и так далее. Она еще раз подтвердила, что является недоговороспособным оппонентом в принципе.

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В-третьих, мир должен понять, что если Украина в ближайшее время не начнет получать в полном объеме запрошенное президентом Украины Зеленским оружие, прежде всего тяжелую артиллерию, ПВО и тяжелую бронетехнику, то война действительно многочисленными жертвами и для Украины она будет тяжелой войной. Мы бы хотели, конечно, русских отправить как можно дальше с их планами, особенно этих субъектов, которые постоянно делают подобные угрожающие заявления.

В-четвертых, если мы хотим все-таки закончить войну каким-то понятийным договором, в котором будет четко прописано послевоенное устройство в этой части Европы, то пожалуйста, давайте помогайте Украине надлежащим способом, потому что аппетиты у российской армии . Вы же видите, они немножко начали стрелять, посмотрели, что у них крылатых ракет еще достаточно, убить можно еще много тысяч мирных граждан, и они начинают обратно свою старую заунывную песню: "Сейчас будем захватывать весь мир". Поэтому, пожалуйста, пусть все делают выводы, исходя из этих заявлений.

Напомним, Российские войска планируют установить полный контроль над Донбассом и югом Украины, тем самым обеспечив сухопутный коридор в Крым.

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Какую "победу" Путин хочет в Украине к 9 мая?

Сейчас цель оккупантов – оттеснить украинские силы за административные границы Донецкой и Луганской областей и удержать "сухопутный коридор" к временно оккупированному Крыму. Именно такую "победу" их власть и будет пытаться "продать" своему обществу. Но Россия точно не ограничится исключительно этим.

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Герої не вмирають!

Спас Житомир от авиаудара… Степан Тарабалка – майор ВСУ, летчик-истребитель. В свои 29 был одним из самых искусных украинских пилотов, поэтому говорили, что легендарный "Призрак Киева" - это именно он (не подтвердилось)... Погиб в небе над Житомиром в бою с превосходящими силами врага. Но наш ас успел сбить бомбардировщик, чем спас жилые кварталы города. Герой Украины. Посмертно.

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УЭЙН ГРЕТЦКИ. Мы все согласны, что это бессмысленная война. Мы все желаем всем в Украине всего наилучшего и молимся за них.

ПЕЛЕ. Я шлю свою солидарность народу Украины. Я молюсь и прошу Бога, чтобы воцарились мир, свобода и любовь.

ДОМИНИК ГАШЕК. Каждый взрослый в Европе отлично знает, что Путин – безумный убийца, и что Россия ведет наступательную войну против свободной страны и ее народа.

ПАОЛО МАЛЬДИНИ. Никто не ожидал увидеть войну на европейской земле, мы хотим быть на стороне народа Украины.

КЛАУДИО ТАФФАРЕЛ. Дорогие друзья, украинцы! Сейчас весь мир следит, волнуется и возмущен тем, что происходит в Украине. Желаю, чтобы на вашу землю как можно скорее вернулся мир.

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