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Подоляк: Російська пропаганда відкрито закликає вбивати українців

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
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6 квітня, 18:21
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Москва почала найбільш токсичну фазу по відношенню до нашої країни
Головне місце поширення ненависті до українців у широкі маси - Останкіно, Москва / Колаж "Сьогодні"
Головне місце поширення ненависті до українців у широкі маси - Останкіно, Москва / Колаж "Сьогодні"

Російська пропаганда сьогодні увійшла до найбільш запеклої та токсичної фази по відношенню до держави Україна та безпосередньо до її жителів.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Відверта ненависть до України, наростання закликів убивати й убивати українців. Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока. Непрямо поки що. Проте стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала..." – повідомив радник голови ОП.

На думку Подоляка, за цією медійною стратегією нагнітання стоїть заступник керівника Апарату президента Росії Олексій Громов. Він же є автором негласної концепції "Україна – держава, якої не існує".

Істерія у Росії

  • Своїм громадянам Москва намагається не показувати реальних втрат в Україні, а також приховуються факти про звірства її солдатів у Київській області. Найбільший пошуковик Російської Федерації "Яндекс" замість актуальних фото за запитом "Буча" виводив картинки мирного міста до вторгнення окупантів.
  • Машина зі створення фальсифікацій також продовжує працювати у Росії. Стало відомо, що пропагандисти показали "трофей", нібито захоплений військовими РФ у Маріуполі, – посвідчення працівника МВС України. Але виявилося, що цей документ підписав... міністр внутрішніх справ Української РСР, який, до того ж, уже помер.
  • Центр протидії дезінформації при РНБО раніше викрив фейк про те, що "народна міліція ДНР" нібито отримала ноутбук українських військових з інформацією про цілі ударів у Донецьку.

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Макс Левін - відомий український фотограф, документаліст, воєнкор: співпрацював із Reuters, BBC, Associated Press… Його фото публікували Wall Street Journal і Time… Незважаючи на великий ризик, вирушив у район села Гута Межигірська (Київська обл.), щоб висвітлювати наслідки російської агресії, коли окупанти були ще там. Пізніше поліція знайшла Макса мертвим – потрапив під обстріл, але продовжував працювати…

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Українка, спортсменка і просто красуня - снайперка з позивним “Угольок”. Чорноброва брюнетка-воїн приховує обличчя і своє ім’я, бо така в неї військова професія. Героїня сьогоднішнього фронту потрапила до армії, бо хотіла, щоб її брат-військовий пишався нею. З 2017-го служить в батальйоні морської піхоти, де з перших днів заслужила на повагу завдяки сталевим нервам і витримці. Одна з найефективніших снайперів ЗСУ.
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