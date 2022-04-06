Подоляк: Російська пропаганда відкрито закликає вбивати українців

Москва почала найбільш токсичну фазу по відношенню до нашої країни

Головне місце поширення ненависті до українців у широкі маси - Останкіно, Москва / Колаж "Сьогодні"

Російська пропаганда сьогодні увійшла до найбільш запеклої та токсичної фази по відношенню до держави Україна та безпосередньо до її жителів.

Про це розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє телеграм-канал "Україна 24".

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Що відомо

"Відверта ненависть до України, наростання закликів убивати й убивати українців. Ключова теза – Україна має бути знищена під будь-яким приводом. Ключовим спікером несподівано став експрезидент Медведєв, який уже пішов далі та пропонує зробити Росію від Лісабона до Владивостока. Непрямо поки що. Проте стара рожева мрія перших російських комуністів теж реінкарнувала..." – повідомив радник голови ОП.

На думку Подоляка, за цією медійною стратегією нагнітання стоїть заступник керівника Апарату президента Росії Олексій Громов. Він же є автором негласної концепції "Україна – держава, якої не існує".

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